Зарегистрированные через госуслуги блогеры помогут создать в России свободный и честный рынок рекламы. В аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко напомнили, что о своем канале должны сообщить блогеры, у которых более 10 тысяч подписчиков. В разговоре с URA.RU председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких отметила, что таким образом получится деанонимизировать отрасль.
С помощью портала госуслуг лица, у которых есть каналы или персональные странички с более чем 10 тысячами подписчиков должны сообщить о себе в Роскомнадзор. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, сотрудники ведомства после идентификации личности внесут блогера в специальный перечень. Подать сведения могут как физические, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели.
«Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут делать репосты их сообщений. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года», — уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко.
Все данные можно подать удаленно и всего за несколько минут, отметила Мария Терентьева-Галицких, которая сейчас ожидает подтверждения со стороны Роскомнадзора.
«Несмотря на введенный закон о маркировке рекламы, многие блогеры продолжают не делать этого. Даже введение штрафов, не побуждает людей соблюдать законодательство, ведь часто не понятно, кто именно стоит за популярным каналом или блогом — в социальных сетях очень много анонимности. И безусловно, вот этот закон о регистрации должен помочь мотивировать тех, кто зарабатывает на рекламе, перестать быть анонимными», — рассказала председатель совета Национальной ассоциации блогеров.
Как добавила Мария Терентьева-Галицких, Роскомнадзор сможет составить список законопослушных блогеров, которые открыты, готовы сотрудничать и работать в честном рынке. Она отметила, что единственное, что смущает в этом вопросе — ценз в 10 тысяч подписчиков. Ведь есть каналы с меньшим количеством аудитории, но которые оказывают влияния иногда больше, чем лица-миллионники. Но само введение новой услуги — это хорошая инициатива.
В аппарате Дмитрия Григоренко напомнили, что в октябре начался вывод на портал госуслуг новых социально значимых сервисов «жизненные ситуации». Они помогают россиянам, преодолевая бюрократические трудности, получать необходимые документы, льготы и так далее.
Например, были доработаны услуги по регистрации некоммерческой организации, экспертизе безопасности, качества и эффективности медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза и получение решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков. Всего работает 17 сервисов «жизненная ситуация», которыми уже воспользовались около 1,5 млн человек.
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