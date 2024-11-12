12 ноября 2024

РЕН ТВ: жену экс-мэра Сочи Копайгородского заподозрили в растрате 3,5 млн рублей

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Жену Копайгородского заподозрили в соучастии в растрате
Жену Копайгородского заподозрили в соучастии в растрате Фото:

Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подозревается в растрате 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат Иван Миронов в интервью телеканалу РЕН ТВ.

«Копайгородскую вместе с ее супругом... подозревают в растрате 3,5 миллиона рублей», — передает РЕН ТВ содержание заявления адвоката. Следствие считает, что Янина могла быть соучастником в преступлениях своего мужа.

Миронов в разговоре с журналистами подчеркнул важность обстоятельств, которые могут повлиять на решение суда: «Защита надеется, что суд при избрании меры пресечения учтет ее службу в зоне СВО, контракт с Минобороны. И наличие пятерых детей», — отметил адвокат.

Янина Копайгородская была задержана 12 ноября, изначально придя на допрос как свидетель по делу мужа. В дополнение к основным обвинениям, правоохранительные органы провели обыск в квартире в Подмосковье, где проживали дети Копайгородской. При этом она до приезда в Москву находилась в зоне проведения СВО.

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Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подозревается в растрате 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат Иван Миронов в интервью телеканалу РЕН ТВ. «Копайгородскую вместе с ее супругом... подозревают в растрате 3,5 миллиона рублей», — передает РЕН ТВ содержание заявления адвоката. Следствие считает, что Янина могла быть соучастником в преступлениях своего мужа. Миронов в разговоре с журналистами подчеркнул важность обстоятельств, которые могут повлиять на решение суда: «Защита надеется, что суд при избрании меры пресечения учтет ее службу в зоне СВО, контракт с Минобороны. И наличие пятерых детей», — отметил адвокат. Янина Копайгородская была задержана 12 ноября, изначально придя на допрос как свидетель по делу мужа. В дополнение к основным обвинениям, правоохранительные органы провели обыск в квартире в Подмосковье, где проживали дети Копайгородской. При этом она до приезда в Москву находилась в зоне проведения СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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