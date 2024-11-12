РЕН ТВ: жену экс-мэра Сочи Копайгородского заподозрили в растрате 3,5 млн рублей

Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подозревается в растрате 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат Иван Миронов в интервью телеканалу РЕН ТВ.
«Копайгородскую вместе с ее супругом... подозревают в растрате 3,5 миллиона рублей», — передает РЕН ТВ содержание заявления адвоката. Следствие считает, что Янина могла быть соучастником в преступлениях своего мужа.
Миронов в разговоре с журналистами подчеркнул важность обстоятельств, которые могут повлиять на решение суда: «Защита надеется, что суд при избрании меры пресечения учтет ее службу в зоне СВО, контракт с Минобороны. И наличие пятерых детей», — отметил адвокат.
Янина Копайгородская была задержана 12 ноября, изначально придя на допрос как свидетель по делу мужа. В дополнение к основным обвинениям, правоохранительные органы провели обыск в квартире в Подмосковье, где проживали дети Копайгородской. При этом она до приезда в Москву находилась в зоне проведения СВО.
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