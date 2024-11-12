Челябинцам рассказали, сколько стоит красная икра накануне праздников. Скрин

В Челябинской области икра кеты обойдется в 4250 рублей за полкилограмма

13 ноября 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Цены на икру перед новогодними праздниками пошли вверх Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Полкилограмма икры кеты обойдется в ноябре жителям Челябинской области в 4250 рублей, а горбуши — в 2750 рублей. Соответствующие цены озвучили частные продавцы на площадке интернет-объявлений. «Продам красную икру, свежая, завод. Кета фасованная по 0,5 — 4250 рублей. Не ведитесь на цену икры в 5000-5500 рублей за килограмм — это прошлогодняя икра из заморозки», — написал автор объявления из Челябинска на сайте «Авито». Новость по теме Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи Еще один продавец из Челябинска предлагает красную икру камчатской горбуши за 2750 рублей. Он подчеркнул, что вылов был произведен в 2024 году, при этом деликатес расфасован как в килограммовую, так и в полукилограммовую тару, а также по 250 граммов. Всего на сайте объявлений для челябинцев представлено около сотни объявлений о продаже красной икры. Это не только кета и горбуша, но и чавыча, форель, кижуч. Как сообщало URA.RU ранее, цены на икру значительно возросли после того, как браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути в Приморском крае. Браконьеры мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря. Продавец заверил, что вся икра свежая Скрин сайта Авито. https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/krasnaya_ikra_kizhuch_kamchatka_premium_4463336993 Товар можно оформить самовывозом либо заказать доставку за дополнительную плату Скрин сайта Авито. https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/krasnaya_ikra_2024_3478223505 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полкилограмма икры кеты обойдется в ноябре жителям Челябинской области в 4250 рублей, а горбуши — в 2750 рублей. Соответствующие цены озвучили частные продавцы на площадке интернет-объявлений. «Продам красную икру, свежая, завод. Кета фасованная по 0,5 — 4250 рублей. Не ведитесь на цену икры в 5000-5500 рублей за килограмм — это прошлогодняя икра из заморозки», — написал автор объявления из Челябинска на сайте «Авито». Еще один продавец из Челябинска предлагает красную икру камчатской горбуши за 2750 рублей. Он подчеркнул, что вылов был произведен в 2024 году, при этом деликатес расфасован как в килограммовую, так и в полукилограммовую тару, а также по 250 граммов. Всего на сайте объявлений для челябинцев представлено около сотни объявлений о продаже красной икры. Это не только кета и горбуша, но и чавыча, форель, кижуч. Как сообщало URA.RU ранее, цены на икру значительно возросли после того, как браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути в Приморском крае. Браконьеры мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря.