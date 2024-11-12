Полкилограмма икры кеты обойдется в ноябре жителям Челябинской области в 4250 рублей, а горбуши — в 2750 рублей. Соответствующие цены озвучили частные продавцы на площадке интернет-объявлений.
«Продам красную икру, свежая, завод. Кета фасованная по 0,5 — 4250 рублей. Не ведитесь на цену икры в 5000-5500 рублей за килограмм — это прошлогодняя икра из заморозки», — написал автор объявления из Челябинска на сайте «Авито».
Еще один продавец из Челябинска предлагает красную икру камчатской горбуши за 2750 рублей. Он подчеркнул, что вылов был произведен в 2024 году, при этом деликатес расфасован как в килограммовую, так и в полукилограммовую тару, а также по 250 граммов.
Всего на сайте объявлений для челябинцев представлено около сотни объявлений о продаже красной икры. Это не только кета и горбуша, но и чавыча, форель, кижуч.
Как сообщало URA.RU ранее, цены на икру значительно возросли после того, как браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути в Приморском крае. Браконьеры мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря.
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Полкилограмма икры кеты обойдется в ноябре жителям Челябинской области в 4250 рублей, а горбуши — в 2750 рублей. Соответствующие цены озвучили частные продавцы на площадке интернет-объявлений. «Продам красную икру, свежая, завод. Кета фасованная по 0,5 — 4250 рублей. Не ведитесь на цену икры в 5000-5500 рублей за килограмм — это прошлогодняя икра из заморозки», — написал автор объявления из Челябинска на сайте «Авито». Еще один продавец из Челябинска предлагает красную икру камчатской горбуши за 2750 рублей. Он подчеркнул, что вылов был произведен в 2024 году, при этом деликатес расфасован как в килограммовую, так и в полукилограммовую тару, а также по 250 граммов. Всего на сайте объявлений для челябинцев представлено около сотни объявлений о продаже красной икры. Это не только кета и горбуша, но и чавыча, форель, кижуч. Как сообщало URA.RU ранее, цены на икру значительно возросли после того, как браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути в Приморском крае. Браконьеры мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря.