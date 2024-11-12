12 ноября 2024

Челябинцам рассказали, сколько стоит красная икра накануне праздников. Скрин

В Челябинской области икра кеты обойдется в 4250 рублей за полкилограмма
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, красная икра, бутерброд с икрой
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Полкилограмма икры кеты обойдется в ноябре жителям Челябинской области в 4250 рублей, а горбуши — в 2750 рублей. Соответствующие цены озвучили частные продавцы на площадке интернет-объявлений.

«Продам красную икру, свежая, завод. Кета фасованная по 0,5 — 4250 рублей. Не ведитесь на цену икры в 5000-5500 рублей за килограмм — это прошлогодняя икра из заморозки», — написал автор объявления из Челябинска на сайте «Авито».

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Еще один продавец из Челябинска предлагает красную икру камчатской горбуши за 2750 рублей. Он подчеркнул, что вылов был произведен в 2024 году, при этом деликатес расфасован как в килограммовую, так и в полукилограммовую тару, а также по 250 граммов.

Всего на сайте объявлений для челябинцев представлено около сотни объявлений о продаже красной икры. Это не только кета и горбуша, но и чавыча, форель, кижуч.

Как сообщало URA.RU ранее, цены на икру значительно возросли после того, как браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути в Приморском крае. Браконьеры мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря.

Продавец заверил, что вся икра свежая
Продавец заверил, что вся икра свежая

Товар можно оформить самовывозом либо заказать доставку за дополнительную плату
Товар можно оформить самовывозом либо заказать доставку за дополнительную плату

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Полкилограмма икры кеты обойдется в ноябре жителям Челябинской области в 4250 рублей, а горбуши — в 2750 рублей. Соответствующие цены озвучили частные продавцы на площадке интернет-объявлений. «Продам красную икру, свежая, завод. Кета фасованная по 0,5 — 4250 рублей. Не ведитесь на цену икры в 5000-5500 рублей за килограмм — это прошлогодняя икра из заморозки», — написал автор объявления из Челябинска на сайте «Авито». Еще один продавец из Челябинска предлагает красную икру камчатской горбуши за 2750 рублей. Он подчеркнул, что вылов был произведен в 2024 году, при этом деликатес расфасован как в килограммовую, так и в полукилограммовую тару, а также по 250 граммов. Всего на сайте объявлений для челябинцев представлено около сотни объявлений о продаже красной икры. Это не только кета и горбуша, но и чавыча, форель, кижуч. Как сообщало URA.RU ранее, цены на икру значительно возросли после того, как браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути в Приморском крае. Браконьеры мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря.
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