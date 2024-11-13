Трамп назначит журналиста Fox News новым главой Пентагона: кто он такой

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Журналист в прошлом является военным, который служил в нацгвардии, Афганистане, Ираке, Гуантанамо и на Кубе. Подробнее о человеке, который займет ключевую должность при новом руководстве США, — в материале URA.RU.
Юность Хегсета
Хегсет родился 6 июня 1980 года в штате Миннесота. Он учился в средней школе Forest Lake Area и получил степень бакалавра искусств в Принстонском университете в 2003 году. В 2013 году он получил степень магистра государственной политики в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете.
В Принстоне Хегсет был издателем консервативного студенческого издания. Он также играл в мужской баскетбольной команде Princeton Tigers.
Военная карьера
После окончания Принстона в 2003 году Хегсет присоединился к Bear Stearns в качестве аналитика рынков акционерного капитала, а также был зачислен в резерв Национальной гвардии США. В 2004 году его подразделение было призвано в залив Гуантанамо, где он служил командиром пехотного взвода.
Его подразделение находилось под оперативным контролем 3-го батальона 187-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии. Он был награжден армейской медалью «За заслуги».
Вскоре после возвращения с Кубы Хегсет добровольно пошел служить в Багдад и Самарру, где он занимал должность командира пехотного взвода, и позже — офицера по гражданским и военным операциям. Во время своего пребывания в Ираке он был награжден медалью «Бронзовая звезда», значком боевого пехотинца и второй медалью «За заслуги».
Он вернулся на действительную службу в 2012 году в звании капитана. Он был направлен в Афганистан с Национальной гвардией армии Миннесоты и служил старшим инструктором в Центре подготовки по борьбе с повстанцами в Кабуле.
Карьера в главном консервативном СМИ Америки
Хегсет присоединился к Fox News в качестве автора в 2014 году. В 2018 году был одним из ведущих шоу All-American New Year, во время которого транслировалось предварительно записанное телефонное интервью между ним и президентом Трампом.
Хегсет также является соведущим программы «Fox & Friends Weekend» на канале Fox News и сотрудничает с сетью с 2014 года. Там он подружился с Трампом, который регулярно появлялся в шоу.
Также известно, что, будучи журналистом, он часто критиковал СМИ и демократов. Он критиковал расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Почему Трамп выбрал именно Хегсета
Хегсет был активным сторонником и союзником Трампа еще со времен учебы в Принстонском университете. В 2016 году он стал ярым его союзником в борьбе за пост президента и время от времени выступал в качестве советника американского лидера.
Хегсета и ранее рассматривали на пост главы Департамента по делам ветеранов США при администрации Трампа, но в январе 2017 года вместо него был выбран другой кандидат. Известно, что он убедил Трампа помиловать трех американских солдат, обвиняемых или осужденных за военные преступления, связанные со стрельбой по некомбатантам в Ираке.
Трамп охарактеризовал журналиста как умного, жесткого и искренне верящего в «Америку прежде всего». Так он прокомментировал выдвижение на пост главы Пентагона.
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