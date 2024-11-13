Трамп предложил Илону Маску должность в правительстве США

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Илон Маск возглавит Департамент по повышению эффективности государственного управления США
Илон Маск возглавит Департамент по повышению эффективности государственного управления США Фото:

Предприниматель Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят Департамент по эффективности государственного управления США. Информация об этом следует из официального заявления избранного президента Штатов Дональда Трампа.

«Маск и Рамасвами „откроют путь для моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств“, — заявил Трамп. Его слова привело агентство Reuters.

Маск принимает ключевые решения в команде избранного президента США. Он почти ежедневно находится в поместье Трампа в Мар-а-Лаго и помогает политику с кадровыми решениями. Информация об этом стала ранее известна из публикаций американских СМИ.

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Предприниматель Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят Департамент по эффективности государственного управления США. Информация об этом следует из официального заявления избранного президента Штатов Дональда Трампа. «Маск и Рамасвами „откроют путь для моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств“, — заявил Трамп. Его слова привело агентство Reuters. Маск принимает ключевые решения в команде избранного президента США. Он почти ежедневно находится в поместье Трампа в Мар-а-Лаго и помогает политику с кадровыми решениями. Информация об этом стала ранее известна из публикаций американских СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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