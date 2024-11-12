Экс-глава «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилов попал под уголовное дело

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Интервью с Игорем Даниловым. Екатеринбург, данилов игорь портрет
Игорю Данилову вменяют две статьи УК РФ Фото:

Против бывшего директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова возбуждено уголовное дело. Как стало известно URA.RU, его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Пост начальника главного городского конгрессника Данилов покинул 31 мая 2023 года — перед стартом «Иннопрома». Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии промышленной выставки. При этом за несколько дней до этого в СМИ запустили информацию, что Данилова якобы задержали силовики. Эти сведения он опроверг в тот же день.

После отставки Данилов, по словам источников URA.RU, получил многочисленные предложения о работе от коллег из других регионов. Когда менеджер стал фигурантом уголовного дела, неизвестно. Ему, судя по картотеке райсуда, вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Сначала дело было направлено на рассмотрение в Октябрьский райсуд. 4 октября его передали в другой. Ответить на вопросы корреспондента Данилов и его адвокат пообещали позже. В свердловском СКР от комментариев отказались.

Данилов возглавлял МВЦ с 2016 года. На посту директора главной выставочной площадки Екатеринбурга его сменила Анна Байчибаева, работавшая ранее в оргкомитете Международного фестиваля университетского спорта.

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Против бывшего директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова возбуждено уголовное дело. Как стало известно URA.RU, его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Пост начальника главного городского конгрессника Данилов покинул 31 мая 2023 года — перед стартом «Иннопрома». Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии промышленной выставки. При этом за несколько дней до этого в СМИ запустили информацию, что Данилова якобы задержали силовики. Эти сведения он опроверг в тот же день. После отставки Данилов, по словам источников URA.RU, получил многочисленные предложения о работе от коллег из других регионов. Когда менеджер стал фигурантом уголовного дела, неизвестно. Ему, судя по картотеке райсуда, вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сначала дело было направлено на рассмотрение в Октябрьский райсуд. 4 октября его передали в другой. Ответить на вопросы корреспондента Данилов и его адвокат пообещали позже. В свердловском СКР от комментариев отказались. Данилов возглавлял МВЦ с 2016 года. На посту директора главной выставочной площадки Екатеринбурга его сменила Анна Байчибаева, работавшая ранее в оргкомитете Международного фестиваля университетского спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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