Экс-глава «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилов попал под уголовное дело

12 ноября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Игорю Данилову вменяют две статьи УК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Против бывшего директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова возбуждено уголовное дело. Как стало известно URA.RU, его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Пост начальника главного городского конгрессника Данилов покинул 31 мая 2023 года — перед стартом «Иннопрома». Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии промышленной выставки. При этом за несколько дней до этого в СМИ запустили информацию, что Данилова якобы задержали силовики. Эти сведения он опроверг в тот же день. После отставки Данилов, по словам источников URA.RU, получил многочисленные предложения о работе от коллег из других регионов. Когда менеджер стал фигурантом уголовного дела, неизвестно. Ему, судя по картотеке райсуда, вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сначала дело было направлено на рассмотрение в Октябрьский райсуд. 4 октября его передали в другой. Ответить на вопросы корреспондента Данилов и его адвокат пообещали позже. В свердловском СКР от комментариев отказались. Данилов возглавлял МВЦ с 2016 года. На посту директора главной выставочной площадки Екатеринбурга его сменила Анна Байчибаева, работавшая ранее в оргкомитете Международного фестиваля университетского спорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против бывшего директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова возбуждено уголовное дело. Как стало известно URA.RU, его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Пост начальника главного городского конгрессника Данилов покинул 31 мая 2023 года — перед стартом «Иннопрома». Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии промышленной выставки. При этом за несколько дней до этого в СМИ запустили информацию, что Данилова якобы задержали силовики. Эти сведения он опроверг в тот же день. После отставки Данилов, по словам источников URA.RU, получил многочисленные предложения о работе от коллег из других регионов. Когда менеджер стал фигурантом уголовного дела, неизвестно. Ему, судя по картотеке райсуда, вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сначала дело было направлено на рассмотрение в Октябрьский райсуд. 4 октября его передали в другой. Ответить на вопросы корреспондента Данилов и его адвокат пообещали позже. В свердловском СКР от комментариев отказались. Данилов возглавлял МВЦ с 2016 года. На посту директора главной выставочной площадки Екатеринбурга его сменила Анна Байчибаева, работавшая ранее в оргкомитете Международного фестиваля университетского спорта.