Премьер Грузии назвал дату выборов президента

Выборы президента Грузии пройдут в январе 2025 года. Об этом сообщил премьер Ираклий Кобахидзе, отметив, что дата является ориентировочной.
«В начале января состоятся президентские выборы», — сказал Кобахидзе. Слова премьера Грузии передает агентство ТАСС.
Ранее в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно информации Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов, что позволило ей одержать победу и самостоятельно сформировать новое правительство. Против итоговых результатов Тбилиси прошло шествие оппозиционных активистов. На улицы города вышли несколько сотен человек, требующих пересмотра итогов голосования.
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