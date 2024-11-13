Премьер Грузии назвал дату выборов президента

Премьер Грузии Кобахидзе: выборы президента пройдут в январе 2025 года
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Дата выборов президента является ориентировочной, сообщил Кобахидзе Фото:

Выборы президента Грузии пройдут в январе 2025 года. Об этом сообщил премьер Ираклий Кобахидзе, отметив, что дата является ориентировочной.

«В начале января состоятся президентские выборы», — сказал Кобахидзе. Слова премьера Грузии передает агентство ТАСС.

Ранее в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно информации Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов, что позволило ей одержать победу и самостоятельно сформировать новое правительство. Против итоговых результатов Тбилиси прошло шествие оппозиционных активистов. На улицы города вышли несколько сотен человек, требующих пересмотра итогов голосования.

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Выборы президента Грузии пройдут в январе 2025 года. Об этом сообщил премьер Ираклий Кобахидзе, отметив, что дата является ориентировочной. «В начале января состоятся президентские выборы», — сказал Кобахидзе. Слова премьера Грузии передает агентство ТАСС. Ранее в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно информации Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов, что позволило ей одержать победу и самостоятельно сформировать новое правительство. Против итоговых результатов Тбилиси прошло шествие оппозиционных активистов. На улицы города вышли несколько сотен человек, требующих пересмотра итогов голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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