В Тбилиси проходит протест против результатов парламентских выборов

В Тбилиси проходит шествие оппозиционных активистов, протестующих против результатов парламентских выборов в Грузии, которые состоялись 26 октября. По улицам города движется несколько сотен человек, требующих пересмотра итогов голосования. Местные телеканалы ведут трансляцию происходящего.
«Оппозиционные политики и гражданские активисты проводят шествие по улицам Тбилиси, протестуя против результатов парламентских выборов», — сообщил ТАСС. Лидеры оппозиции, выступая перед участниками акции, заявляют о недопустимости результатов выборов. Они намерены добиваться проведения новых выборов.
Протесты проходят мирно: правоохранители не вмешиваются, а протестующие демонстрируют высокую организованность. На акциях заметно присутствие национальных и европейских символов. Это уже не первая акция после выборов, и организаторы обещают продолжить протестное движение.
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Согласно информации Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов, что позволило ей одержать победу и самостоятельно сформировать новое правительство.
Нынешний президент страны Саломе Зурабишвили не согласилась с результатами выборов и призвала граждан к мирным митингам. Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили также призвал оппозиционеров вести массовые уличные протесты.
Во время предыдущих протестов колонна недовольных результатами парламентских выборов дошла до здания парламента в центре столицы страны. В демонстрации участвовало много молодежи.
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