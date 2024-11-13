Бывшего курганского заммэра Чуйкову оштрафовали за мошенничество

Экс-заместитель главы города Щучье (Курганская область) Оксана Чуйкова была признана виновной в мошенничестве. Женщина получила штраф за то, что во время работы в администрации фиктивно трудоустраивала своих родственников в различные структуры. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Чуйковой вынесли приговор за мошенничество и подстрекательство к хищению. Ее и еще двух жителей Щучья судили за то, что экс-чиновница устраивала на работу своих родственников, которые получали зарплату, а на работу не ходили», — сообщили источники. Чуйковой назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.
Данные подтвердились судебным решением. Чуйкову признали виновной в хищении при помощи мошеннических действий с использованием служебного положения. Также ее признали виновной к подстрекательству к хищению средств. За совершенные преступления она получила штраф в размере 200 тысяч рублей и запрет на три года занимать госдолжности. Штраф снизили до 150 тысяч из-за временного заключения женщины под стражу во время следствия.
Судебные разбирательства длились около полутора лет. Чуйкову обвиняли в том, что она уговорила директора местного дома культуры устроить на работу своего мужа. Когда замглавы Щучья развелась, то на место бывшего мужа была устроена мать Чуйковой. Родственники получали деньги без явки на работу. Ущерб составил более 208 тысяч рублей.
Помимо этого, Чуйкова устроила своего брата слесарем в администрацию. Мужчине нужно было официальное трудоустройство для получения кредита на покупку техники для обработки сельхозпродукции. Ему также платили зарплату без появления на рабочем месте, начислено более 70 тысяч рублей.
Суд признал вину Чуйковой, а также ее брата и директора ДК. Мужчине назначили наказание за мошенничество в размере 80 тысяч, директору учреждения культуры — 100 тысяч и запрет на работу руководителем в течение года.
Ранее URA.RU сообщало о задержании Чуйковой. В 2020 году силовики задержали женщину, ставшую мэром города Щучье. Ее обвинили в растрате и превышении должностных полномочий.
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