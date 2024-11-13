Ноябрь выдался неудачным месяцем для метеозависимых людей. Ученые то и дело сообщают о новых магнитных бурях, которые накрывают Землю в конце осени. Следующую геомагнитную активность прогнозируют на 14 ноября. URA.RU рассказывает, насколько сильной окажется магнитная буря и как спастись метеозависимым людям.
Вероятность магнитной бури 14 ноября
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, около 5 утра мск на Земле начнется рост геомагнитной активности. Ученые предполагают, что магнитная буря накроет планету с вероятностью 25%. Шанс сильного магнитного шторма намного меньше — всего 5%.
Как оценивают силу магнитных бурь
Сила магнитной бури зависит от того, насколько мощной оказалась вспышка на поверхности Солнца. Чтобы понять, отразится ли вспышка на людях, ученые изучают силу активности на звезде, после чего прикидывают, совпадает ли направление выброса солнечного вещества с траекторией Земли.
Мощность магнитной бури оценивают по шкале Кр-индекса. В его диапазоне девять баллов:
- Показатель от 0 до 3 означает, что магнитосфера спокойная.
- Если показатель колеблется от 4 до 6 — значит, магнитосфера возбужденная, а магнитная буря ожидается слабая.
- Все, что выше 7 — говорит о сильной магнитной буре.
Судя по данным на 14 ноября, Землю ждет слабая магнитная буря на уровне Кр-4. Такая буря останется незаметной для большинства людей, однако метеозависимые могут почувствовать слабость и головную боль.
Когда ждать следующую магнитную бурю
В ноябре на Землю обрушатся еще две магнитные бури: повышенную активность магнитосферы прогнозируют на 20 ноября, а также в ночь с 30 ноября на 1 декабря. В остальные дни последний месяц осени обещает быть спокойным.
Что делать метеозависимым, чтобы пережить магнитную бурю
Чаще всего изменения магнитного поля особенно остро ощущают люди после 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний, проблем с артериальным давлением и сердцем. Также на дискомфорт во время магнитных бурь часто жалуются больные анемией и бронхиальной астмой.
Главные симптомы метеозависимых людей — головная боль, усталость, снижение концентрации и бессонница. Чтобы избежать дискомфорта, в дни геомагнитного шторма стоит избегать излишнего стресса, не переутомляться и отдыхать. В случае, если из-за магнитных бурь человек регулярно ощущает снижение концентрации внимания — лучше не садиться за руль и не заниматься работой, во время которой требуется долго концентрироваться на задаче.
В некоторых случаях повышенная метеозависимость может оказаться симптомом не диагностированного заболевания. Поэтому регулярное ухудшения самочувствия во время магнитных бурь — лишний повод обратиться в больницу и пройти обследование. Возможно, реакция на солнечную активность поможет вовремя выявить болезнь.
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