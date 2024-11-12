12 ноября 2024

Дефицит бюджета: Курганской области не хватит 6,5 миллиарда рублей

В Курганской области ожидается рост бюджета в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты обсудили бюджет на 2025 год
Депутаты обсудили бюджет на 2025 год Фото:
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Бюджет Курганской области на 2025 год

В 2025 году планируется, что доходы бюджета составят 75,3 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году. Расходы прогнозируются на уровне 81,7 миллиарда рублей, что также выше по сравнению с 75 миллиардами в 2024 году. Это приведет к дефициту бюджета в размере примерно 6,5 миллиарда рублей. Эта информация обсуждалась на совместном заседании комитетов Курганской областной думы.

Председатель комитета по социальной политике Елена Воронович сообщила, что основное внимание в новом бюджете будет уделено сохранению налогового потенциала и обеспечению устойчивости финансовой системы региона. «За основу проекта областного бюджета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики Курганской области и основные параметры прогноза социально-экономического развития на среднесрочную период 2025 — 2027 годов. Проект бюджета сформирован на основе 37 государственных программ Курганской области, что составляет около 80% расходной части бюджета или более 65 миллиардов рублей», — говорится в информации думы.

Исполняющий обязанности директора департамента финансов Александр Голощапов отметил, что бюджет сформирован на основе прогнозов социально-экономического развития области на ближайшие три года. Таким образом, бюджет на 2025 год демонстрирует положительную динамику и стремление к развитию региона через увеличение доходов и социальных программ.

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В 2025 году планируется, что доходы бюджета составят 75,3 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году. Расходы прогнозируются на уровне 81,7 миллиарда рублей, что также выше по сравнению с 75 миллиардами в 2024 году. Это приведет к дефициту бюджета в размере примерно 6,5 миллиарда рублей. Эта информация обсуждалась на совместном заседании комитетов Курганской областной думы. Председатель комитета по социальной политике Елена Воронович сообщила, что основное внимание в новом бюджете будет уделено сохранению налогового потенциала и обеспечению устойчивости финансовой системы региона. «За основу проекта областного бюджета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики Курганской области и основные параметры прогноза социально-экономического развития на среднесрочную период 2025 — 2027 годов. Проект бюджета сформирован на основе 37 государственных программ Курганской области, что составляет около 80% расходной части бюджета или более 65 миллиардов рублей», — говорится в информации думы. Исполняющий обязанности директора департамента финансов Александр Голощапов отметил, что бюджет сформирован на основе прогнозов социально-экономического развития области на ближайшие три года. Таким образом, бюджет на 2025 год демонстрирует положительную динамику и стремление к развитию региона через увеличение доходов и социальных программ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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