Дефицит бюджета: Курганской области не хватит 6,5 миллиарда рублей

В 2025 году планируется, что доходы бюджета составят 75,3 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году. Расходы прогнозируются на уровне 81,7 миллиарда рублей, что также выше по сравнению с 75 миллиардами в 2024 году. Это приведет к дефициту бюджета в размере примерно 6,5 миллиарда рублей. Эта информация обсуждалась на совместном заседании комитетов Курганской областной думы.
Председатель комитета по социальной политике Елена Воронович сообщила, что основное внимание в новом бюджете будет уделено сохранению налогового потенциала и обеспечению устойчивости финансовой системы региона. «За основу проекта областного бюджета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики Курганской области и основные параметры прогноза социально-экономического развития на среднесрочную период 2025 — 2027 годов. Проект бюджета сформирован на основе 37 государственных программ Курганской области, что составляет около 80% расходной части бюджета или более 65 миллиардов рублей», — говорится в информации думы.
Исполняющий обязанности директора департамента финансов Александр Голощапов отметил, что бюджет сформирован на основе прогнозов социально-экономического развития области на ближайшие три года. Таким образом, бюджет на 2025 год демонстрирует положительную динамику и стремление к развитию региона через увеличение доходов и социальных программ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!