Назван самый безопасный город Уральского федерального округа

Салехард признан самым безопасным городом в УрФО
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Салехард обошел в смотре-конкурсе челябинский Магнитогорск и свердловский Лесной
Салехард обошел в смотре-конкурсе челябинский Магнитогорск и свердловский Лесной Фото:

Салехард назван самым безопасным городом в Уральском федеральном округе. Столица Ямало-Ненецкого автономного округа участвовала в смотре-конкурсе по гражданской обороне, сообщают в Telegram власти региона. Салехард оставил позади себя города шести субъектов округа.

«Салехард — самый безопасный город УрФО по итогам второго этапа смотра-конкурса по гражданской обороне. Участвовали все города шести субъектов, входящих в федеральный округ», — рассказали власти ЯНАО в мессенджере. Второе место занял Магнитогорск (Челябинская область), третье — Лесной (Свердловская область).

Отмечается, также, что конкурсная комиссия оценивалась работу в сфере безопасности по нескольким направлениям, в том числе, гражданской и территориальной обороне, безопасности на воде, первичным мерам пожарной безопасности. В 2022 году самым безопасным крупным городом УрФО был признан Екатеринбург.

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Салехард назван самым безопасным городом в Уральском федеральном округе. Столица Ямало-Ненецкого автономного округа участвовала в смотре-конкурсе по гражданской обороне, сообщают в Telegram власти региона. Салехард оставил позади себя города шести субъектов округа. «Салехард — самый безопасный город УрФО по итогам второго этапа смотра-конкурса по гражданской обороне. Участвовали все города шести субъектов, входящих в федеральный округ», — рассказали власти ЯНАО в мессенджере. Второе место занял Магнитогорск (Челябинская область), третье — Лесной (Свердловская область). Отмечается, также, что конкурсная комиссия оценивалась работу в сфере безопасности по нескольким направлениям, в том числе, гражданской и территориальной обороне, безопасности на воде, первичным мерам пожарной безопасности. В 2022 году самым безопасным крупным городом УрФО был признан Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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