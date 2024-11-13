Назван самый безопасный город Уральского федерального округа

Салехард назван самым безопасным городом в Уральском федеральном округе. Столица Ямало-Ненецкого автономного округа участвовала в смотре-конкурсе по гражданской обороне, сообщают в Telegram власти региона. Салехард оставил позади себя города шести субъектов округа.
«Салехард — самый безопасный город УрФО по итогам второго этапа смотра-конкурса по гражданской обороне. Участвовали все города шести субъектов, входящих в федеральный округ», — рассказали власти ЯНАО в мессенджере. Второе место занял Магнитогорск (Челябинская область), третье — Лесной (Свердловская область).
Отмечается, также, что конкурсная комиссия оценивалась работу в сфере безопасности по нескольким направлениям, в том числе, гражданской и территориальной обороне, безопасности на воде, первичным мерам пожарной безопасности. В 2022 году самым безопасным крупным городом УрФО был признан Екатеринбург.
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