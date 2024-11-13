Экс-замминистра обороны Попов потратил на свою дачу 17 млн рублей

Экс-замминистра обороны Павел Попов, который обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, передал 17 миллионов из личных сбережений своему заместителю Владимиру Шестерову на обустройство дачного участка. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Денис Сагач.
«У Попова не было времени заниматься кирпичами, досками и гвоздями, поэтому он дал своему близкому доверенному лицу Владимиру Шестерову для обустройства своей дачи 17 миллиона рублей из личных денег», — заявил Сагач. Его слова приводит ТАСС. По словам адвоката, Попов поручил Шестерову только обустройство участка, исключая любые махинации с финансами.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы Попов вместе со своим заместителем и директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым обогатились на сумму более 60 млн рублей, злоупотребляя своим служебным положением. Следствие считает, что деньги на обустройство дачного участка в Красногорском районе были изъяты из этой суммы.
Попов был арестован в январе 2024 года за мошенничество в составе группы лиц. Военный суд продлил ему арест 13 ноября. Он все еще находится в СИЗО.
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