Мишустин указал генсеку ООН на незаконность санкций США

Ограничения со стороны США на посещение российскими представителями штаб-квартиры Организации объединенных наций противоречат международному праву. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на конференции по климату в Баку призвал обеспечить возможность РФ полноценно участвовать в работе Генеральной ассамблеи организации. Политолог, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин отмечает, что санкции США не должны касаться международных площадок.
Мишустин во время переговоров с Гутерришем подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в контексте реагирования на глобальные вызовы и угрозы, сообщили в пресс-службе правительства. Россия выступает за конструктивное участие организации в формировании справедливого многополярного мира на основе верховенства международного права, уважения взаимных интересов всех государств и их суверенитета.
Премьер РФ и генсек ООН уделили внимание взаимодействию по вопросам изменения климата, которым посвящена конференция в Баку. В их число входит соблюдение положений рамочной конвенции, принятой в 1992 году, и Парижского соглашения по климату от 2015 года. Также рассматривались задачи реформирования мировой финансовой архитектуры для повышения роли государств глобального Юга и Востока, сообщают в правительстве.
Мишустин выразил озабоченность тем, что США незаконно вводят визовые ограничения для российских представителей, препятствуя их участию в работе органов генеральной ассамблеи ООН. «Отмечена необходимость принятия мер, обеспечивающих соблюдение международных договоренностей о статусе штаб-квартиры ООН», — информируют в пресс-службе правительства.
Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, и США из года в год ограничивают участие российских представителей в работе Генеральной ассамблеи международной организации и других ее площадок. В рамках ООН есть много форматов взаимодействия, и далеко не всегда они предусматривают участие только постпреда, уточнил Алексей Малинин.
«Запрет государственным и политическим деятелям России посещать штаб-квартиру противоречит международному праву и выглядит абсурдно. Площадка ООН, хотя и находится в американской юрисдикции, все равно является международной, на ней решается огромный спектр вопросов. США дают визы значительно меньшему количеству людей, чем запрашивает Россия, а иногда, если речь идет о визитах отдельных представителей РФ, просто отказывают им во въезде без объяснения причин. В дипломатической практике в случае отказа в визе причины действительно не объясняются, но мы все-таки говорим не о простом путешествии, а о визите на площадку ООН», — подчеркивает эксперт.
Михаил Мишустин поднял эту тему на конференции в Баку, поскольку у Антониу Гутерриша есть возможность повлиять на американские власти. Вопрос в политической воле генсека ООН, и, учитывая, что в последние месяцы взаимодействие с Гутерришем приобрело новый характер, есть надежда на его участие в решении вопроса, отмечает собеседник URA.RU. «Американские власти могут ссылаться на санкции, но это все еще санкции США, а не ООН. И, если организация физически находится в Соединенных Штатах, это не значит, что они имеют право выступать в роли ее пограничной службы», — говорит Алексей Малинин.
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