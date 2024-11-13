Мишустин указал генсеку ООН на незаконность санкций США

Мишустин указал на незаконные отказы США в выдаче виз представителям РФ в ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем соблюдение международных договоренностей о статусе штаб-квартиры организации
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем соблюдение международных договоренностей о статусе штаб-квартиры организации Фото:

Ограничения со стороны США на посещение российскими представителями штаб-квартиры Организации объединенных наций противоречат международному праву. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на конференции по климату в Баку призвал обеспечить возможность РФ полноценно участвовать в работе Генеральной ассамблеи организации. Политолог, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин отмечает, что санкции США не должны касаться международных площадок.

Мишустин впервые представляет Россию на конференции ООН по климату
Мишустин впервые представляет Россию на конференции ООН по климату
Фото:

Мишустин во время переговоров с Гутерришем подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в контексте реагирования на глобальные вызовы и угрозы, сообщили в пресс-службе правительства. Россия выступает за конструктивное участие организации в формировании справедливого многополярного мира на основе верховенства международного права, уважения взаимных интересов всех государств и их суверенитета.

Премьер РФ и генсек ООН уделили внимание взаимодействию по вопросам изменения климата, которым посвящена конференция в Баку. В их число входит соблюдение положений рамочной конвенции, принятой в 1992 году, и Парижского соглашения по климату от 2015 года. Также рассматривались задачи реформирования мировой финансовой архитектуры для повышения роли государств глобального Юга и Востока, сообщают в правительстве.

Мишустин выразил озабоченность тем, что США незаконно вводят визовые ограничения для российских представителей, препятствуя их участию в работе органов генеральной ассамблеи ООН. «Отмечена необходимость принятия мер, обеспечивающих соблюдение международных договоренностей о статусе штаб-квартиры ООН», — информируют в пресс-службе правительства.

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, и США из года в год ограничивают участие российских представителей в работе Генеральной ассамблеи международной организации и других ее площадок. В рамках ООН есть много форматов взаимодействия, и далеко не всегда они предусматривают участие только постпреда, уточнил Алексей Малинин.

Санкции США не должны распространяться на посещение россиянами международной площадки, отмечает эксперт
Санкции США не должны распространяться на посещение россиянами международной площадки, отмечает эксперт
Фото:

«Запрет государственным и политическим деятелям России посещать штаб-квартиру противоречит международному праву и выглядит абсурдно. Площадка ООН, хотя и находится в американской юрисдикции, все равно является международной, на ней решается огромный спектр вопросов. США дают визы значительно меньшему количеству людей, чем запрашивает Россия, а иногда, если речь идет о визитах отдельных представителей РФ, просто отказывают им во въезде без объяснения причин. В дипломатической практике в случае отказа в визе причины действительно не объясняются, но мы все-таки говорим не о простом путешествии, а о визите на площадку ООН», — подчеркивает эксперт.

Михаил Мишустин поднял эту тему на конференции в Баку, поскольку у Антониу Гутерриша есть возможность повлиять на американские власти. Вопрос в политической воле генсека ООН, и, учитывая, что в последние месяцы взаимодействие с Гутерришем приобрело новый характер, есть надежда на его участие в решении вопроса, отмечает собеседник URA.RU. «Американские власти могут ссылаться на санкции, но это все еще санкции США, а не ООН. И, если организация физически находится в Соединенных Штатах, это не значит, что они имеют право выступать в роли ее пограничной службы», — говорит Алексей Малинин.

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Ограничения со стороны США на посещение российскими представителями штаб-квартиры Организации объединенных наций противоречат международному праву. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на конференции по климату в Баку призвал обеспечить возможность РФ полноценно участвовать в работе Генеральной ассамблеи организации. Политолог, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин отмечает, что санкции США не должны касаться международных площадок. Мишустин во время переговоров с Гутерришем подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в контексте реагирования на глобальные вызовы и угрозы, сообщили в пресс-службе правительства. Россия выступает за конструктивное участие организации в формировании справедливого многополярного мира на основе верховенства международного права, уважения взаимных интересов всех государств и их суверенитета. Премьер РФ и генсек ООН уделили внимание взаимодействию по вопросам изменения климата, которым посвящена конференция в Баку. В их число входит соблюдение положений рамочной конвенции, принятой в 1992 году, и Парижского соглашения по климату от 2015 года. Также рассматривались задачи реформирования мировой финансовой архитектуры для повышения роли государств глобального Юга и Востока, сообщают в правительстве. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, и США из года в год ограничивают участие российских представителей в работе Генеральной ассамблеи международной организации и других ее площадок. В рамках ООН есть много форматов взаимодействия, и далеко не всегда они предусматривают участие только постпреда, уточнил Алексей Малинин. «Запрет государственным и политическим деятелям России посещать штаб-квартиру противоречит международному праву и выглядит абсурдно. Площадка ООН, хотя и находится в американской юрисдикции, все равно является международной, на ней решается огромный спектр вопросов. США дают визы значительно меньшему количеству людей, чем запрашивает Россия, а иногда, если речь идет о визитах отдельных представителей РФ, просто отказывают им во въезде без объяснения причин. В дипломатической практике в случае отказа в визе причины действительно не объясняются, но мы все-таки говорим не о простом путешествии, а о визите на площадку ООН», — подчеркивает эксперт. Михаил Мишустин поднял эту тему на конференции в Баку, поскольку у Антониу Гутерриша есть возможность повлиять на американские власти. Вопрос в политической воле генсека ООН, и, учитывая, что в последние месяцы взаимодействие с Гутерришем приобрело новый характер, есть надежда на его участие в решении вопроса, отмечает собеседник URA.RU. «Американские власти могут ссылаться на санкции, но это все еще санкции США, а не ООН. И, если организация физически находится в Соединенных Штатах, это не значит, что они имеют право выступать в роли ее пограничной службы», — говорит Алексей Малинин.
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