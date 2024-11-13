«Заказали, чтобы очернить нас»: главный азербайджанец Екатеринбурга заявил об атаке врагов

Лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински пожаловался на нападки

14 ноября 2024 в 08:34 Размер текста - 17 +

Шахин Шыхлински назвал имена тех, кто якобы портит репутацию его ТЦ Фото: Илья Московец © URA.RU Лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински впервые ответил на скандалы, связанные с рейдами силовиков в принадлежащем ему торговом центре Baku Plaza. В беседе с URA.RU он заявил, что его репутацию портят намеренно. И назвал имена недоброжелателей. Baku Plaza активно мелькает в новостной повестке несколько недель. 30 октября URA.RU писало о рейде, во время которого силовики якобы вскрыли факт продажи алкоголя без лицензии в ресторане Nar&Sharab (заведение расположено в ТЦ). Сам Шыхлински эти сведения опровергает. По его словам, спиртное временно не продается (документы на продление лицензии, уверяет он, поданы в июне). А 12 ноября в СМИ и соцсетях появилось видео мартовской операции силовиков, во время которой в подвальном помещении Baku Plaza нашли игровые автоматы. Шыхлински заверил, что они принадлежат вексельной компании — Trade Store (а сам он никак с этим не связан). У владельца, по словам Шахина, есть лицензия. Связаться с представителями фирмы так и не получилось. Попасть туда 13 ноября корреспонденту не удалось — двери оказались закрытыми. «Недавний визит полицейских [в Baku Plaza], я считаю, был по заказу. Наш бизнес процветает, у нас проходит много мероприятий здесь. [Силовиков] заказали конкуренты, которые не умеют работать. Заказали, чтобы очернить нас», — ответил Шыхлински. Шыхлински настаивает, что не причастен к игорному бизнесу Фото: Илья Московец © URA.RU В список недоброжелателей он внес директора телеканала «Крик ТВ» Евгения Губко, члена городской Общественной палаты Дмитрия Чукреева (известен по рейдам на проститутошные и шаурмечные) и представителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по УрФО Видади Мустафаева. Последний, считает Шыхлински, пытается занять пост лидера диаспоры. «Про меня пишут всякое. Говорят, что я якобы покрываю преступников. Но это все неправда. Губко у меня сначала просил деньги, подлизывался. Я помогал, а потом перестал. Мустафаев платит им деньги, чтобы они создавали негатив вокруг ТЦ и меня», — заявил он. Мустафаев прокомментировал слова Шыхлински так: «Его организация должна была заниматься интегрированием азербайджанцев, но этого не происходит. По законам РФ у нас нет таких организаций. Он вообще кто? Его на этот пост никто не избирал. Смещать его никто не собирается. Он гасит своих соотечественников, которые хоть чего-то добились. Я не испугался. Но моя позиция не связана с Губко и Чукреевым, это получилось [случайно], как говорят, беда приходит не одна. Вот и в случае [с Шыхлински] она просто реально пришла не одна, он много кому попил крови здесь». А Чукреев сказал корреспонденту, что не оказывает давления на Шыхлински. «По моему мнению, он уже давно сам себя скомпрометировал на различных историях, связанных с бутлегерами, торговцами контрабандного табака. Недавно он показал живой пример, как себя нужно вести, когда у тебя в ресторане нет лицензии на продажу алкоголя. Он просто продолжал торговать им, пока туда не пришли полицейские. То, что он утверждает, что это не правда, — это правда и это было! Конкретной задачи компрометировать его нет и быть не может, он представляет интересы большого числа жителей нашего региона. Но он должен быть примером, но, к сожалению, назвать его поведение примером — нельзя. Прессинга по отношению к нему нет, это обычная работа журналистов, рассказывающих о ситуации. По поводу Мустафаева скажу, что он просто человек, который не боится говорить правду», — подчеркнул активист. Связаться с Губко к моменту публикации не удалось. По номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, ответил координатор «Крик ТВ». Он пообещал передать вопрос корреспондента медиаменеджеру. Пообщаться с сотрудниками компании не удалось Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински впервые ответил на скандалы, связанные с рейдами силовиков в принадлежащем ему торговом центре Baku Plaza. В беседе с URA.RU он заявил, что его репутацию портят намеренно. И назвал имена недоброжелателей. Baku Plaza активно мелькает в новостной повестке несколько недель. 30 октября URA.RU писало о рейде, во время которого силовики якобы вскрыли факт продажи алкоголя без лицензии в ресторане Nar&Sharab (заведение расположено в ТЦ). Сам Шыхлински эти сведения опровергает. По его словам, спиртное временно не продается (документы на продление лицензии, уверяет он, поданы в июне). А 12 ноября в СМИ и соцсетях появилось видео мартовской операции силовиков, во время которой в подвальном помещении Baku Plaza нашли игровые автоматы. Шыхлински заверил, что они принадлежат вексельной компании — Trade Store (а сам он никак с этим не связан). У владельца, по словам Шахина, есть лицензия. Связаться с представителями фирмы так и не получилось. Попасть туда 13 ноября корреспонденту не удалось — двери оказались закрытыми. «Недавний визит полицейских [в Baku Plaza], я считаю, был по заказу. Наш бизнес процветает, у нас проходит много мероприятий здесь. [Силовиков] заказали конкуренты, которые не умеют работать. Заказали, чтобы очернить нас», — ответил Шыхлински. В список недоброжелателей он внес директора телеканала «Крик ТВ» Евгения Губко, члена городской Общественной палаты Дмитрия Чукреева (известен по рейдам на проститутошные и шаурмечные) и представителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по УрФО Видади Мустафаева. Последний, считает Шыхлински, пытается занять пост лидера диаспоры. «Про меня пишут всякое. Говорят, что я якобы покрываю преступников. Но это все неправда. Губко у меня сначала просил деньги, подлизывался. Я помогал, а потом перестал. Мустафаев платит им деньги, чтобы они создавали негатив вокруг ТЦ и меня», — заявил он. Мустафаев прокомментировал слова Шыхлински так: «Его организация должна была заниматься интегрированием азербайджанцев, но этого не происходит. По законам РФ у нас нет таких организаций. Он вообще кто? Его на этот пост никто не избирал. Смещать его никто не собирается. Он гасит своих соотечественников, которые хоть чего-то добились. Я не испугался. Но моя позиция не связана с Губко и Чукреевым, это получилось [случайно], как говорят, беда приходит не одна. Вот и в случае [с Шыхлински] она просто реально пришла не одна, он много кому попил крови здесь». А Чукреев сказал корреспонденту, что не оказывает давления на Шыхлински. «По моему мнению, он уже давно сам себя скомпрометировал на различных историях, связанных с бутлегерами, торговцами контрабандного табака. Недавно он показал живой пример, как себя нужно вести, когда у тебя в ресторане нет лицензии на продажу алкоголя. Он просто продолжал торговать им, пока туда не пришли полицейские. То, что он утверждает, что это не правда, — это правда и это было! Конкретной задачи компрометировать его нет и быть не может, он представляет интересы большого числа жителей нашего региона. Но он должен быть примером, но, к сожалению, назвать его поведение примером — нельзя. Прессинга по отношению к нему нет, это обычная работа журналистов, рассказывающих о ситуации. По поводу Мустафаева скажу, что он просто человек, который не боится говорить правду», — подчеркнул активист. Связаться с Губко к моменту публикации не удалось. По номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, ответил координатор «Крик ТВ». Он пообещал передать вопрос корреспондента медиаменеджеру.