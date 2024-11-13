Против замминистра МО Попова дали показания сразу два человека

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дали показания против бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. Об этом сообщает адвокат генерала армии Денис Сагач.
«В представленных следствием суду материалах о продлении срока ареста моему подзащитному действительно есть информация о том, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на Павла Попов», — цитирует ТАСС слова Сагача. Он также добавил, что его подзащитный отверг все обвинения против него.
Ранее суд обвинил Попова в хищении 30 млн рублей у Минобороны РФ и оставил его под арестом до выяснения всех обстоятельств дела. По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Попов, занимаясь управлением парком «Патриот», незаконно обогатился, действуя совместно с Шестеровым и Ахмедовым. Следствие утверждает, что общая сумма незаконного обогащения превысила 60 миллионов рублей.
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