Против замминистра МО Попова дали показания сразу два человека

Генерал Шестеров и глава парка «Патриот» Ахмедов дали показания против Попова
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Шестеров и Ахмедов дали показания против Попова (на фото)
Шестеров и Ахмедов дали показания против Попова (на фото) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дали показания против бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. Об этом сообщает адвокат генерала армии Денис Сагач.

«В представленных следствием суду материалах о продлении срока ареста моему подзащитному действительно есть информация о том, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на Павла Попов», — цитирует ТАСС слова Сагача. Он также добавил, что его подзащитный отверг все обвинения против него.

Ранее суд обвинил Попова в хищении 30 млн рублей у Минобороны РФ и оставил его под арестом до выяснения всех обстоятельств дела. По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Попов, занимаясь управлением парком «Патриот», незаконно обогатился, действуя совместно с Шестеровым и Ахмедовым. Следствие утверждает, что общая сумма незаконного обогащения превысила 60 миллионов рублей.

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Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дали показания против бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. Об этом сообщает адвокат генерала армии Денис Сагач. «В представленных следствием суду материалах о продлении срока ареста моему подзащитному действительно есть информация о том, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на Павла Попов», — цитирует ТАСС слова Сагача. Он также добавил, что его подзащитный отверг все обвинения против него. Ранее суд обвинил Попова в хищении 30 млн рублей у Минобороны РФ и оставил его под арестом до выяснения всех обстоятельств дела. По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Попов, занимаясь управлением парком «Патриот», незаконно обогатился, действуя совместно с Шестеровым и Ахмедовым. Следствие утверждает, что общая сумма незаконного обогащения превысила 60 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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