13 ноября 2024

Лавров развеял мечты Трампа о заморозке конфликта на Украине

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Лавров напомнил о том, как закончилась история с минскими соглашениями
Лавров напомнил о том, как закончилась история с минскими соглашениями Фото:

Предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения — это те же «минские договоренности в новой упаковке». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну — они все равно говорят о том, что „давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим“. Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — сказал Лавров в интервью журналисту Марине Ким, кадры которого были показаны в эфире «Россия-1».

Основная цель минских соглашений заключалась в прекращении боевых столкновений на территории Украины и интеграции Донбасса в ее состав через предоставление региону автономных прав. Реализация соглашений не была доведена до конца, поскольку киевские власти, при поддержке ФРГ и Франции, не выполнили свои обязательства.

Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает сценарий завершения конфликта России и Украины. По информации The Wall Street Journal, администрация нового лидера штатов хочет «заморозить текущую линию фронта» и снабжать Украину оружием, если та на 20 лет откажется вступать в НАТО. Газета The Times отметила, что Трамп поставил свою репутацию на быстрое окончание СВО.

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Предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения — это те же «минские договоренности в новой упаковке». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну — они все равно говорят о том, что „давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим“. Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — сказал Лавров в интервью журналисту Марине Ким, кадры которого были показаны в эфире «Россия-1». Основная цель минских соглашений заключалась в прекращении боевых столкновений на территории Украины и интеграции Донбасса в ее состав через предоставление региону автономных прав. Реализация соглашений не была доведена до конца, поскольку киевские власти, при поддержке ФРГ и Франции, не выполнили свои обязательства. Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает сценарий завершения конфликта России и Украины. По информации The Wall Street Journal, администрация нового лидера штатов хочет «заморозить текущую линию фронта» и снабжать Украину оружием, если та на 20 лет откажется вступать в НАТО. Газета The Times отметила, что Трамп поставил свою репутацию на быстрое окончание СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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