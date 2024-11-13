Лавров развеял мечты Трампа о заморозке конфликта на Украине

Предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения — это те же «минские договоренности в новой упаковке». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну — они все равно говорят о том, что „давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим“. Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — сказал Лавров в интервью журналисту Марине Ким, кадры которого были показаны в эфире «Россия-1».
Основная цель минских соглашений заключалась в прекращении боевых столкновений на территории Украины и интеграции Донбасса в ее состав через предоставление региону автономных прав. Реализация соглашений не была доведена до конца, поскольку киевские власти, при поддержке ФРГ и Франции, не выполнили свои обязательства.
Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает сценарий завершения конфликта России и Украины. По информации The Wall Street Journal, администрация нового лидера штатов хочет «заморозить текущую линию фронта» и снабжать Украину оружием, если та на 20 лет откажется вступать в НАТО. Газета The Times отметила, что Трамп поставил свою репутацию на быстрое окончание СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.