WSJ: команда Трампа готовит сделку для Украины

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает новый сценарий завершения конфликта России и Украины. По информации газеты Wall Street Journal, переходная администрация нового лидера Америки хочет «заморозить текущую линию фронта» и снабжать Украину оружием, если та на 20 лет откажется вступать в НАТО.
«Нынешняя линия фронта замораживается, по ее протяженности объявляется демилитаризованная зона. Кто будет обеспечивать ее безопасность — не ясно, но один из собеседников газеты исключил задействование американских войск или контингентов ООН и других финансируемых США организаций», — передает WSJ информацию источников.
Ключевым пунктом в новом мирном сценарии станет отказ Киева от планов вступать в НАТО минимум 20 лет. За это Штаты будут снабжать Украину вооружением.
В своих предвыборных речах Трамп часто говорил о необходимости мира на Украине. Он обещал «закончить конфликт за 24 часа». Однако он также обещал прекратить финансирование Киева. Российская сторона пока сдержанно комментирует избрание Трампа. Например, по мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, от новой власти США не стоит ждать особых изменений.
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