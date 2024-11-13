13 ноября 2024

Назначение Такера Карлсона пресс-секретарем Белого дома оказалось выдумкой

Шипула: Карлсон не станет пресс-секретарем Белого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
История с назначением Карлсона оказалась выдумкой в соцсетях Фото:

Новость, что новый президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома журналиста Такера Карлсона оказалась фэйком. Этот вымысел признал автор выдумки Пол А. Шипула в социальных сетях.

«Посмотрим, как будет дальше. На данный момент новость, к сожалению, не подтверждена», — написал Шипула в соцсети X.

В СМИ вечером 13 ноября разошлась новость о назначении Карлсона главой пресс-службы Белого дома. В подкреплении своего фейка Шипула даже выложил якобы приказ о назначении журналиста-республиканца, однако автор не указал ссылку на документ.

Американские пользователи соцсетей выразили сомнения в достоверности этой информации. Они обратили внимание, что никто из команды Трампа не подтвердил это назначение в своих аккаунтах.

Ранее Карлсона называли одним из возможных кандидатов на пост вице-президента США. Также его имя упоминали в качестве возможного посредника при урегулировании украинского конфликта, пишет телеканал «Царьград».

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Новость, что новый президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома журналиста Такера Карлсона оказалась фэйком. Этот вымысел признал автор выдумки Пол А. Шипула в социальных сетях. «Посмотрим, как будет дальше. На данный момент новость, к сожалению, не подтверждена», — написал Шипула в соцсети X. В СМИ вечером 13 ноября разошлась новость о назначении Карлсона главой пресс-службы Белого дома. В подкреплении своего фейка Шипула даже выложил якобы приказ о назначении журналиста-республиканца, однако автор не указал ссылку на документ. Американские пользователи соцсетей выразили сомнения в достоверности этой информации. Они обратили внимание, что никто из команды Трампа не подтвердил это назначение в своих аккаунтах. Ранее Карлсона называли одним из возможных кандидатов на пост вице-президента США. Также его имя упоминали в качестве возможного посредника при урегулировании украинского конфликта, пишет телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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