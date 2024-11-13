Между Крымом и Запорожской областью приостановили грузовые ж/д перевозки

Железнодорожное сообщение грузовых поездов остановили из-за рухнувшего автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма. Ограничение действует между полуостровом и Запорожской областью, пишет ТАСС.
«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — отметили в министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области. Также в ведомстве напомнили, что пассажирские поезда не ходят из республики в Ростов-на-Дону по маршруту через Донбасс и Новороссию.
В Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово по автодороге, ведущей на Джанкой. МЧС России опубликовало кадры с места обрушения. Отмечалось, что после обрушения пострадали два человека.
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