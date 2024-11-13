13 ноября 2024

Между Крымом и Запорожской областью приостановили грузовые ж/д перевозки

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Движение приостановили из-за обрушения моста
Движение приостановили из-за обрушения моста Фото:

Железнодорожное сообщение грузовых поездов остановили из-за рухнувшего автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма. Ограничение действует между полуостровом и Запорожской областью, пишет ТАСС. 

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — отметили в министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области. Также в ведомстве напомнили, что пассажирские поезда не ходят из республики в Ростов-на-Дону по маршруту через Донбасс и Новороссию.

В Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово по автодороге, ведущей на Джанкой. МЧС России опубликовало кадры с места обрушения. Отмечалось, что после обрушения пострадали два человека.

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Железнодорожное сообщение грузовых поездов остановили из-за рухнувшего автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма. Ограничение действует между полуостровом и Запорожской областью, пишет ТАСС.  «Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — отметили в министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области. Также в ведомстве напомнили, что пассажирские поезда не ходят из республики в Ростов-на-Дону по маршруту через Донбасс и Новороссию. В Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово по автодороге, ведущей на Джанкой. МЧС России опубликовало кадры с места обрушения. Отмечалось, что после обрушения пострадали два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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