13 ноября 2024

Генпрокуратура РФ хочет вернуть государству деньги рекордсмена по взяткам

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Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество Марата Тамбиева Фото:

Первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Резинкин потребовал обратить в доход государства имущество экс-следователя Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории России взятку в 7,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили источники.

«Анатолий Резинкин потребовал обратить в доход государства многочисленное имущество Марата Тамбиева. В 2023 году суд уже изъял у виновного в казну средства в размере около 24 миллионов долларов (примерно 2,4 миллиарда рублей). Теперь ведомство обратилось в Никулинский суд с иском о конфискации в пользу государства недвижимости», — сообщили источники «Ведомостям».

Прокурор просит конфисковать у Тамбиева два машино-места, квартиру и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, мотоциклы Ducati Diavel и Honda. Также ведомство требует взыскать с него в пользу государства 16 миллионов рублей, как эквивалент стоимости имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его покупки на законные доходы: квартира в Черкесске, автомобиль Audi Q7 и Porsche Macan S.

Тамбиева задержали в 2022 году. Он обвинялся в получении взятки на сумму более 1,5 миллиона долларов в криптовалюте (7,3 миллиарда рублей). Взятка стала крупнейшей в истории современной России. Обвиняемого приговорили к 16 годам колонии.

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Первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Резинкин потребовал обратить в доход государства имущество экс-следователя Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории России взятку в 7,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили источники. «Анатолий Резинкин потребовал обратить в доход государства многочисленное имущество Марата Тамбиева. В 2023 году суд уже изъял у виновного в казну средства в размере около 24 миллионов долларов (примерно 2,4 миллиарда рублей). Теперь ведомство обратилось в Никулинский суд с иском о конфискации в пользу государства недвижимости», — сообщили источники «Ведомостям». Прокурор просит конфисковать у Тамбиева два машино-места, квартиру и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, мотоциклы Ducati Diavel и Honda. Также ведомство требует взыскать с него в пользу государства 16 миллионов рублей, как эквивалент стоимости имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его покупки на законные доходы: квартира в Черкесске, автомобиль Audi Q7 и Porsche Macan S. Тамбиева задержали в 2022 году. Он обвинялся в получении взятки на сумму более 1,5 миллиона долларов в криптовалюте (7,3 миллиарда рублей). Взятка стала крупнейшей в истории современной России. Обвиняемого приговорили к 16 годам колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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