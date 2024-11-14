Разведчик ВС России три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ

14 ноября 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Закарья Алиев сражался в окружении врага без связи и продовольствия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев три недели отбивал атаки ВСУ на Запорожском направлении. Бойцу пришлось держать в одиночку оборону опорного пункта. «Свои знали, что я позицию захватил. Но подойти ко мне эвакуационная группа не могла. Опорник окружили минометами, танками и артиллерией. При попытке заехать, наших сразу атаковали», — рассказал Алиев РИА Новости историю своего противостояния. Боец СВО отметил, что блиндажей было несколько и они были соединены несколькими туннелями. Это помогло ему выжить при бомбежках ВСУ. Он также сумел найти «очень крепкий блиндаж, который боевики не смогли разбить никак». Алиев ранее опубликовал видео с передовой, где он в течение трех недель в одиночку контролировал опорный пункт на Запорожском фронте. Закарья остался на позиции один после гибели сослуживцев из-за атак ВСУ. Все это время его атаковали украинские дроны, а он находился без связи и продовольствия. Сообщается, что единственным источником питания для него стал мешок лука, обнаруженный на позиции ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев три недели отбивал атаки ВСУ на Запорожском направлении. Бойцу пришлось держать в одиночку оборону опорного пункта. «Свои знали, что я позицию захватил. Но подойти ко мне эвакуационная группа не могла. Опорник окружили минометами, танками и артиллерией. При попытке заехать, наших сразу атаковали», — рассказал Алиев РИА Новости историю своего противостояния. Боец СВО отметил, что блиндажей было несколько и они были соединены несколькими туннелями. Это помогло ему выжить при бомбежках ВСУ. Он также сумел найти «очень крепкий блиндаж, который боевики не смогли разбить никак». Алиев ранее опубликовал видео с передовой, где он в течение трех недель в одиночку контролировал опорный пункт на Запорожском фронте. Закарья остался на позиции один после гибели сослуживцев из-за атак ВСУ. Все это время его атаковали украинские дроны, а он находился без связи и продовольствия. Сообщается, что единственным источником питания для него стал мешок лука, обнаруженный на позиции ВСУ.