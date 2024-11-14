Метель, гололед и заморозки: какая погода ждет россиян в конце рабочей недели

Синоптик Ильин обозначил самые теплые дни в ноябре

14 ноября 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Ряд российских регионов ожидают мокрый снег, метель и гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под влиянием азорского антициклона погода на большей части европейской территории России в ближайшие дни останется без осадков, однако в некоторых районах возможен туман утром и ночью. В то же время, в северных и восточных районах Европейской территории России, как и на Урале, ожидаются осадки, а также на северо-востоке страны. В ряде районов также ожидаются метели с ветром более 20 метров в секунду. URA.RU, ссылаясь на гидрометцентр рассказывает, какая погода ожидает россиян в ближайшие дни. По словам синоптика Ильина, с 16 ноября в Москве ожидается плюсовая температура. В Москве облачно, с прояснениями В Москве 14 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха в столице днем — от +1 до +3 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5—10 м/с. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также добавил, что снежные осадки в столицу придут лишь к концу дня 14 ноября. Согласно его данным, температура воздуха в этот день составит от нуля до +2 градусов. Его слова передает NEWS.RU. В целом синоптики предполагают, что в ближайшие дни будет серо и скучно. «В четверг и пятницу, 14 и 15 ноября, ожидается дождь с мокрым снегом. Но дожди не будут сильными, до трех миллиметров осадков», — рассказал синоптик Александр Шувалов в разговоре с журналистами. В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин уточнил, что в Москве и Московской области с 16 ноября ожидается теплая погода до +8 градусов. Такая погода будет держаться на протяжении недели, передает RT. В Петербурге мокрый снег и теплая температура Согласно информации, предоставленной ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Санкт-Петербурге 14 ноября прогнозируются осадки в виде дождя и сильные порывы ветра. Прогноз указывает на облачную погоду с небольшими, местами умеренными осадками. Синоптик из Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем telegram-канале отметил, что к 14 числу ожидается умеренный дождь. В связи с текущими низкими температурами, в Ленинградской области местами наблюдается выпадение мокрого снега. В целом, по информации метеорологического центра «Фобос», 14 ноября в Санкт-Петербурге будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха в ночные и дневные часы будет колебаться от +5 до +7 градусов при умеренных юго-западных ветрах. Урал накроет снегом В связи с понижением атмосферного давления ожидается осадки в виде снега в большинстве территорий Урала и Сибири. На юге Сибири и Урале прогнозируется мокрый снег, а в некоторых районах возможен гололед. Также предвидятся снегопады и метели, с ветрами достигающими скорости 10-15 м/с, а в горных районах до 20 м/с. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем teegram-канале «Погода в Екатеринбурге», к области приближается теплый атмосферный фронт, который приведет к возобновлению осадков на западе региона и изменению направления ветра на южное. «Фронт пройдет через область в ночь на четверг. После его прохождения, на Средний Урал распространится теплый воздух с запада, что способствует потеплению по всей территории Свердловской области», — отмечает синоптик. По его словам, 14 ноября днем ожидается -1. На следующий день ночью будет -2 градуса, а днем — нулевая температура. В субботу, 16 ноября, ночные показатели также будут на уровне -2, днем же ожидается повышение до нуля. Курган ожидают перепады В Курганской области ожидается значительное понижение температуры в ближайшие дни. Согласно прогнозам Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС), днем 14 ноября ожидается температура от 0 до -5 градусов. Ночью перепады температуры от -8 до -3-х градусов. Местами ожидается небольшой снег и метель». К 15 ноября температура ночью будет колебаться от -3 до -8 градусов, а днем возможно небольшое потепление до +3 градусов. В регионе также ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду и предупреждение о возможном гололеде. В Челябинске — без осадков В Челябинске 14 ноября ожидается облачная погода без осадков. Днем температура воздуха достигнет -1 градусов, ветер будет дуть с запада со скоростью пять метров в секунду. Ночью температура опустится до -3°C при том же направлении и скорости ветра. Погодные условия сохранятся и на следующий день, с небольшим повышением дневной температуры до 0°C. Гололед в Перми В ближайшие два дня, 14 и 15 ноября, жителей региона ожидает мокрый снег, сообщают местные синоптики. Температура воздуха ночью будет колебаться от -8 до -4 градусов, днем столбик термометра поднимется до одного градуса. «Всю неделю на дорогах сохранится гололедица», — предупреждают специалисты. Это связано с низкими температурами и осадками в виде мокрого снега, которые ожидаются в четверг и пятницу. Кроме усложнения дорожной ситуации из-за гололеда, синоптики также отмечают, что погодные условия могут повлиять на работу общественного транспорта и состояние дорожного покрытия. Гражданам рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными при передвижении по городу. В Тюмени нестабильная погода В ближайшие шесть дней в регионе ожидаются перепады температур и осадки. По данным Гидрометцентра, температуры будут колебаться от -11.2 до 2.2 градусов,, а также возможны дожди. В частности, наиболее значительные осадки прогнозируются 14 и 17 ноября, когда выпадет до 1.7 мм дождя. Скорость ветра в течение недели также изменится, достигая максимума до семи метров в секунду 18 ноября. В Югре ожидаются морозы Минувшей ночью в Ханты-Мансийске зафиксирована температура ниже -15 градусов, впервые в текущем сезоне. Согласно прогнозам, 13—14 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Югре температура опустится до −30…−35 градусов. По информации метеорологов, резкое понижение температуры связано с воздействием мощного циклона, центр которого находится над севером Красноярского края. «Сильное похолодание связано с влиянием высокого циклона с центром над севером Красноярского края. В его тыловой части распространяется очень холодный воздух с Карского моря,» — отмечают специалисты на сайте Gismeteo. Похолодание в Западной Сибири в целом Ожидается, что арктический холод распространится и на другие регионы Западной Сибири. Так, в Омской области прогнозируется снижение температуры до −17…−22 градусов, а в Томске ночью 15 ноября столбики термометров могут показать до −20 градусов. В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие три дня ожидаются значительные похолодания и метели, как сообщила синоптик Татьяна Дегтярева из «Западно-Сибирского УГМС». Согласно ее прогнозам, температуры в ночные часы будут колебаться от -8 до -17 градусов, а днем — от -6 до -13 градусов. Она также добавила, что в Новосибирске снова прогнозируется снегопад с ветром, скорость которого местами может достигать 13 метров в секунду к 14 ноября. Погода в других регионах Сибирский циклон, движущийся с Охотского моря, несет значительные изменения погодных условий на Дальнем Востоке России. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, включая снегопады и метели в различных регионах, в том числе в Якутии, Бурятии, Забайкалье и Приамурье. Особенно сильные порывы ветра могут достигать 11-16 метров в секунду. «Глубокий циклон с акватории Охотского моря перемещается в восточном направлении; под его влиянием на Чукотке, побережье Магаданской области, а также на Камчатке и местами в Сахалинской области прогнозируется снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, местами метели при порывах ветра 15-20 м/с», — сообщают специалисты. На побережье Камчатки и Магаданской области в ближайшие дни ожидаются особенно сильные порывы ветра до 25-30 метров в секунду. Местные власти рекомендуют жителям подготовиться к непогоде и соблюдать осторожность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под влиянием азорского антициклона погода на большей части европейской территории России в ближайшие дни останется без осадков, однако в некоторых районах возможен туман утром и ночью. В то же время, в северных и восточных районах Европейской территории России, как и на Урале, ожидаются осадки, а также на северо-востоке страны. В ряде районов также ожидаются метели с ветром более 20 метров в секунду. URA.RU, ссылаясь на гидрометцентр рассказывает, какая погода ожидает россиян в ближайшие дни. По словам синоптика Ильина, с 16 ноября в Москве ожидается плюсовая температура. В Москве 14 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха в столице днем — от +1 до +3 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5—10 м/с. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также добавил, что снежные осадки в столицу придут лишь к концу дня 14 ноября. Согласно его данным, температура воздуха в этот день составит от нуля до +2 градусов. Его слова передает NEWS.RU. В целом синоптики предполагают, что в ближайшие дни будет серо и скучно. «В четверг и пятницу, 14 и 15 ноября, ожидается дождь с мокрым снегом. Но дожди не будут сильными, до трех миллиметров осадков», — рассказал синоптик Александр Шувалов в разговоре с журналистами. В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин уточнил, что в Москве и Московской области с 16 ноября ожидается теплая погода до +8 градусов. Такая погода будет держаться на протяжении недели, передает RT. Согласно информации, предоставленной ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Санкт-Петербурге 14 ноября прогнозируются осадки в виде дождя и сильные порывы ветра. Прогноз указывает на облачную погоду с небольшими, местами умеренными осадками. Синоптик из Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем telegram-канале отметил, что к 14 числу ожидается умеренный дождь. В связи с текущими низкими температурами, в Ленинградской области местами наблюдается выпадение мокрого снега. В целом, по информации метеорологического центра «Фобос», 14 ноября в Санкт-Петербурге будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха в ночные и дневные часы будет колебаться от +5 до +7 градусов при умеренных юго-западных ветрах. В связи с понижением атмосферного давления ожидается осадки в виде снега в большинстве территорий Урала и Сибири. На юге Сибири и Урале прогнозируется мокрый снег, а в некоторых районах возможен гололед. Также предвидятся снегопады и метели, с ветрами достигающими скорости 10-15 м/с, а в горных районах до 20 м/с. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем teegram-канале «Погода в Екатеринбурге», к области приближается теплый атмосферный фронт, который приведет к возобновлению осадков на западе региона и изменению направления ветра на южное. «Фронт пройдет через область в ночь на четверг. После его прохождения, на Средний Урал распространится теплый воздух с запада, что способствует потеплению по всей территории Свердловской области», — отмечает синоптик. По его словам, 14 ноября днем ожидается -1. На следующий день ночью будет -2 градуса, а днем — нулевая температура. В субботу, 16 ноября, ночные показатели также будут на уровне -2, днем же ожидается повышение до нуля. В Курганской области ожидается значительное понижение температуры в ближайшие дни. Согласно прогнозам Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС), днем 14 ноября ожидается температура от 0 до -5 градусов. Ночью перепады температуры от -8 до -3-х градусов. Местами ожидается небольшой снег и метель». К 15 ноября температура ночью будет колебаться от -3 до -8 градусов, а днем возможно небольшое потепление до +3 градусов. В регионе также ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду и предупреждение о возможном гололеде. В Челябинске 14 ноября ожидается облачная погода без осадков. Днем температура воздуха достигнет -1 градусов, ветер будет дуть с запада со скоростью пять метров в секунду. Ночью температура опустится до -3°C при том же направлении и скорости ветра. Погодные условия сохранятся и на следующий день, с небольшим повышением дневной температуры до 0°C. В ближайшие два дня, 14 и 15 ноября, жителей региона ожидает мокрый снег, сообщают местные синоптики. Температура воздуха ночью будет колебаться от -8 до -4 градусов, днем столбик термометра поднимется до одного градуса. «Всю неделю на дорогах сохранится гололедица», — предупреждают специалисты. Это связано с низкими температурами и осадками в виде мокрого снега, которые ожидаются в четверг и пятницу. Кроме усложнения дорожной ситуации из-за гололеда, синоптики также отмечают, что погодные условия могут повлиять на работу общественного транспорта и состояние дорожного покрытия. Гражданам рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными при передвижении по городу. В ближайшие шесть дней в регионе ожидаются перепады температур и осадки. По данным Гидрометцентра, температуры будут колебаться от -11.2 до 2.2 градусов,, а также возможны дожди. В частности, наиболее значительные осадки прогнозируются 14 и 17 ноября, когда выпадет до 1.7 мм дождя. Скорость ветра в течение недели также изменится, достигая максимума до семи метров в секунду 18 ноября. Минувшей ночью в Ханты-Мансийске зафиксирована температура ниже -15 градусов, впервые в текущем сезоне. Согласно прогнозам, 13—14 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Югре температура опустится до −30…−35 градусов. По информации метеорологов, резкое понижение температуры связано с воздействием мощного циклона, центр которого находится над севером Красноярского края. «Сильное похолодание связано с влиянием высокого циклона с центром над севером Красноярского края. В его тыловой части распространяется очень холодный воздух с Карского моря,» — отмечают специалисты на сайте Gismeteo. Ожидается, что арктический холод распространится и на другие регионы Западной Сибири. Так, в Омской области прогнозируется снижение температуры до −17…−22 градусов, а в Томске ночью 15 ноября столбики термометров могут показать до −20 градусов. В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие три дня ожидаются значительные похолодания и метели, как сообщила синоптик Татьяна Дегтярева из «Западно-Сибирского УГМС». Согласно ее прогнозам, температуры в ночные часы будут колебаться от -8 до -17 градусов, а днем — от -6 до -13 градусов. Она также добавила, что в Новосибирске снова прогнозируется снегопад с ветром, скорость которого местами может достигать 13 метров в секунду к 14 ноября. Сибирский циклон, движущийся с Охотского моря, несет значительные изменения погодных условий на Дальнем Востоке России. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, включая снегопады и метели в различных регионах, в том числе в Якутии, Бурятии, Забайкалье и Приамурье. Особенно сильные порывы ветра могут достигать 11-16 метров в секунду. «Глубокий циклон с акватории Охотского моря перемещается в восточном направлении; под его влиянием на Чукотке, побережье Магаданской области, а также на Камчатке и местами в Сахалинской области прогнозируется снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, местами метели при порывах ветра 15-20 м/с», — сообщают специалисты. На побережье Камчатки и Магаданской области в ближайшие дни ожидаются особенно сильные порывы ветра до 25-30 метров в секунду. Местные власти рекомендуют жителям подготовиться к непогоде и соблюдать осторожность.