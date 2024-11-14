Что такое Социальный фонд России, бюджет которого формируют на ближайшие годы

Госдума обсудит во втором чтении проект бюджета Соцфонда на 2025—2027 годы

14 ноября 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Социальный фонд России объединил ПФР и ФСС в 2023 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Госдума продолжает прорабатывать проект бюджета страны до 2027 года. Параллельно с этим депутаты также отдельно рассмотрят во втором чтении проект бюджета Социального фонда России. Предполагается, что доходы фонда на ближайшие три года составят около 53 триллионов рублей. URA.RU рассказывает, что такое Соцфонд РФ, какие задачи он выполняет и как помогает россиянам. Госдума рассмотрит проект бюджета Соцфонда РФ Госдума рассматривает проект бюджета Соцфонда до 2027 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума 14 ноября рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Проект бюджета предусматривает доходы на уровне 40,296 триллиона рублей и расходы в размере 41,469 триллиона рублей для 2025 года. Ожидается, что в последующие годы дефицит бюджета будет увеличиваться. Как передает РИА Новости, с 0,5% ВВП в 2025 году дефицит повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. В рамках бюджета планируется перераспределение порядка семи триллионов рублей в пределах общего объема расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности страны, финансирование национальных проектов и развитие социальной сферы. Кроме того, дополнительные ассигнования предусмотрены для поддержки различных некоммерческих организаций и региональных программ. Предварительно, на три года доходы фонда составят более 50 триллионов рублей. Объединились для помощи людям Миссия Соцфонда РФ — помощь людям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 января 2023 года в России начал свою работу Социальный фонд России (СФР), созданный в результате объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Оно закреплено Федеральным законом № 236-ФЗ от 14 июля 2022 года. Решение объединиться принято с целью улучшения поддержки для граждан страны, объяснили в самом Соцфонде. «Мы заботимся о благополучии каждого человека, реализуя социальную политику государства, обеспечиваем простоту и удобство получения гражданами мер социальной поддержки на основе современных технологий», — следует из миссии Соцфонда. Она опубликована на официальном сайте ведомства. Зачем нужен Соцфонд Социальный фонд России взял на себя все функции и обязанности, которые ранее были распределены между ПФР и ФСС. Ключевые направления деятельности СФР включают: назначение и выплата пенсий, различных государственных пособий и компенсаций;

деятельность по обязательному социальному страхованию;

ведение учета граждан;

инвестирование пенсионных накоплений и их анализ;

обеспечение социальной защиты населения, включая медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Дополнительно СФР занимается обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставлением протезно-ортопедических услуг, а также финансированием предупредительных мер для сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Все это направлено на повышение качества жизни граждан и улучшение условий их труда. Структура ФСР В управление СФР входят 42 специалиста из различных структур и общественных объединений. В их числе — российские сенаторы, а также депутаты Госдумы. В 2024 году должность председателя СФР занимает Сергей Чирков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума продолжает прорабатывать проект бюджета страны до 2027 года. Параллельно с этим депутаты также отдельно рассмотрят во втором чтении проект бюджета Социального фонда России. Предполагается, что доходы фонда на ближайшие три года составят около 53 триллионов рублей. URA.RU рассказывает, что такое Соцфонд РФ, какие задачи он выполняет и как помогает россиянам. Госдума 14 ноября рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Проект бюджета предусматривает доходы на уровне 40,296 триллиона рублей и расходы в размере 41,469 триллиона рублей для 2025 года. Ожидается, что в последующие годы дефицит бюджета будет увеличиваться. Как передает РИА Новости, с 0,5% ВВП в 2025 году дефицит повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. В рамках бюджета планируется перераспределение порядка семи триллионов рублей в пределах общего объема расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности страны, финансирование национальных проектов и развитие социальной сферы. Кроме того, дополнительные ассигнования предусмотрены для поддержки различных некоммерческих организаций и региональных программ. Предварительно, на три года доходы фонда составят более 50 триллионов рублей. С 1 января 2023 года в России начал свою работу Социальный фонд России (СФР), созданный в результате объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Оно закреплено Федеральным законом № 236-ФЗ от 14 июля 2022 года. Решение объединиться принято с целью улучшения поддержки для граждан страны, объяснили в самом Соцфонде. Социальный фонд России взял на себя все функции и обязанности, которые ранее были распределены между ПФР и ФСС. Ключевые направления деятельности СФР включают: Дополнительно СФР занимается обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставлением протезно-ортопедических услуг, а также финансированием предупредительных мер для сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Все это направлено на повышение качества жизни граждан и улучшение условий их труда. В управление СФР входят 42 специалиста из различных структур и общественных объединений. В их числе — российские сенаторы, а также депутаты Госдумы. В 2024 году должность председателя СФР занимает Сергей Чирков.