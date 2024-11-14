Свердловский бизнесмен, ушедший от ответственности за дачу взяток в ЯНАО, пойдет под суд заново

Суд ЯНАО принял решение возобновить дело бизнесмена из Екатеринбурга Константина Шершнева, обвиняемого в даче взяток работникам образования на Ямале. Суд Салехарда прекратил уголовное преследование бизнесмена, но прокуратура с этим не согласилась, и обжаловала дело в апелляционной инстанции. Процесс будет заново возобновлен, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Суд первой инстанции посчитал, что подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, также добровольно сообщил о содеянном. Прокуратура не согласилась с таким решением, постановление было обжаловано в апелляционном порядке в связи с необоснованностью освобождения лица от уголовной ответственности», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Суд Салехарда прекратил уголовное преследование в отношении Шершнева на основании его деятельного раскаяния. В окружной столице замдиректора по АХЧ школы № 2 Людмила Римская была признана виновной и осуждена за получение взяток от предпринимателя. В Новом Уренгое за принятие взяток в обмен на содействие в заключении выгодных контрактов для бизнесмена были задержаны три работницы образовательных учреждений, все они признаны судом виновными и приговорены к различным штрафам.
Кроме того, в суде Салехарда было рассмотрено второе административное дело в отношении фирмы, возглавляемой Шершневым. Юрлицо выплатит штраф в размере одного миллиона рублей и вернет необоснованное обогащение.
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