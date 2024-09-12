Суд Салехарда (ЯНАО) прекратил рассмотрение уголовного дела директора фирмы «Первый класс» Константина Шершнева, который обвинялся в даче взяток завхозам школ. Решение опубликовано в картотеке суда.
«Производство по делу Константина Шершнева, обвиняемого по статье 291 УК РФ „Дача взятки“ прекращено. Основанием для прекращения уголовного дела стало деятельное раскаяние по примечанию к уголовной статье», — следует из карточки дела, опубликованной на официальном сайте суда Салехарда.
Шершнев подозревался в даче взятки экс-завхозу школы № 2 Людмилы Римской. Она сама была приговорена к штрафу в два миллиона рублей. Коммерсант также действовал и в Новом Уренгое, там к различным штрафам приговорены уже два из трех должностных лиц образовательных учреждений, получавших от него взятки, В отношении Шершнева уголовное преследование было прекращено «в связи с его деятельным раскаянием», что не является реабилитирующим основанием. Кроме того, уголовное дело расследуется в Губкинском.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.