Директор фирмы из Екатеринбурга избежал ответственности за дачу взяток в ЯНАО

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Суд Салехарда прекратил рассмотрение дела Шершнева, обвиняемого в даче взяток (фото из архива)
Суд Салехарда прекратил рассмотрение дела Шершнева, обвиняемого в даче взяток (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

Суд Салехарда (ЯНАО) прекратил рассмотрение уголовного дела директора фирмы «Первый класс» Константина Шершнева, который обвинялся в даче взяток завхозам школ. Решение опубликовано в картотеке суда.

«Производство по делу Константина Шершнева, обвиняемого по статье 291 УК РФ „Дача взятки“ прекращено. Основанием для прекращения уголовного дела стало деятельное раскаяние по примечанию к уголовной статье», — следует из карточки дела, опубликованной на официальном сайте суда Салехарда.

Шершнев подозревался в даче взятки экс-завхозу школы № 2 Людмилы Римской. Она сама была приговорена к штрафу в два миллиона рублей.  Коммерсант также действовал и в Новом Уренгое, там к различным штрафам приговорены уже два из трех должностных лиц образовательных учреждений, получавших от него взятки, В отношении Шершнева уголовное преследование было прекращено «в связи с его деятельным раскаянием», что не является реабилитирующим основанием. Кроме того, уголовное дело расследуется в Губкинском. 

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Суд Салехарда (ЯНАО) прекратил рассмотрение уголовного дела директора фирмы «Первый класс» Константина Шершнева, который обвинялся в даче взяток завхозам школ. Решение опубликовано в картотеке суда. «Производство по делу Константина Шершнева, обвиняемого по статье 291 УК РФ „Дача взятки“ прекращено. Основанием для прекращения уголовного дела стало деятельное раскаяние по примечанию к уголовной статье», — следует из карточки дела, опубликованной на официальном сайте суда Салехарда. Шершнев подозревался в даче взятки экс-завхозу школы № 2 Людмилы Римской. Она сама была приговорена к штрафу в два миллиона рублей.  Коммерсант также действовал и в Новом Уренгое, там к различным штрафам приговорены уже два из трех должностных лиц образовательных учреждений, получавших от него взятки, В отношении Шершнева уголовное преследование было прекращено «в связи с его деятельным раскаянием», что не является реабилитирующим основанием. Кроме того, уголовное дело расследуется в Губкинском. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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