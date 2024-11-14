ВС РФ полностью зачистили Новоселидовку

Российские войска полностью зачистили село Новоселидовка в Донецкой народной республике от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). А кроме того, смогли установить в населенном пункте боевое знамя. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Российские войска полностью зачистили от ВСУ село Новоселидовка в западной части ДНР и установили там боевое знамя», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Ранее он сообщал, что российские военные закрепились на железнодорожной станции в районе Курахово.
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