ВС РФ полностью зачистили Новоселидовку

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ВС РФ освободили Новоселидовку и установили в населенном пункте боевое знамя
ВС РФ освободили Новоселидовку и установили в населенном пункте боевое знамя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска полностью зачистили село Новоселидовка в Донецкой народной республике от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). А кроме того, смогли установить в населенном пункте боевое знамя. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Российские войска полностью зачистили от ВСУ село Новоселидовка в западной части ДНР и установили там боевое знамя», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Ранее он сообщал, что российские военные закрепились на железнодорожной станции в районе Курахово. 

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Российские войска полностью зачистили село Новоселидовка в Донецкой народной республике от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). А кроме того, смогли установить в населенном пункте боевое знамя. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Российские войска полностью зачистили от ВСУ село Новоселидовка в западной части ДНР и установили там боевое знамя», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Ранее он сообщал, что российские военные закрепились на железнодорожной станции в районе Курахово. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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