Конфликтовавшего с мэром экс-главу думы Красновишерска Итальева сняли с выборов

Избирком Красновишерского округа Пермского края снял с довыборов бывшего председателя местной думы Илью Итальева. Решение ТИК есть в распоряжении URA.RU. В нем говорится, что основанием стало личное заявление экс-спикера. Итальев известен противостоянием с местным мэром Евгением Верещагиным. Летом выборы в округе бывшего председателя думы были сорваны.
«Кандидатом Итальевым Ильей Алексеевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения по округу №8 на выборах депутатов думы Красновишерского округа, в ТИК представлено заявление о снятии своей кандидатуры. ТИК решает: признать Итальева утратившим статус кандидата», — отмечено в документе.
По одной из версий, пойти на такой шаг Итальева уговорили местные власти. «Возможно, чем-то пригрозили или что-то пообещали. Он планировал идти до конца. Решение о снятии было неожиданным. В ТИК пришел раздраженный и злой, ни слова не сказал», — отметил источник в территории. Сам Итальев не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
За мандат депутата в Красновишерске борются генеральный директор ООО «Эдем» Анна Дутуева (ЕР), продавец-консультант Алла Катана (СР), художник МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков. Довыборы были объявлены после того, как за две недели до голосования в сентябре все оппоненты Итальева сняли свои кандидатуры. Он остался один. Источники URA.RU тогда говорили о том, что на такой шаг пошли местные власти. Итальев вел с собой пул кандидатов и планировал избраться спикером. Он находился в оппозиции мэру территории Евгению Верещагину. Председателем думы в итоге был избран воевавший в составе ЧВК «Вагнер» полковник полиции Михаил Острянский.
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