Shot: российские войска взяли опорный пункт в Купянске

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Российские военные взяли опорный пункт ВСУ в Купянске
Российские военные взяли опорный пункт ВСУ в Купянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска успешно взяли контроль над первым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Этот стратегический успех был достигнут благодаря операции десанта 6-й армии России, который, с поддержкой танков, высадился в городе и захватил опорник.

«Российские войска взяли первый опорник ВСУ в Купянске Харьковской области», — сообщил Life со ссылкой на Shot. Подразделениям российской армии удалось закрепиться в городе.

Отмечается, что оперативный успех российских войск в Купянске позволил значительно ослабить позиции украинских военных. Из-за отсутствия координации и приказов украинские военные, находившиеся в этом районе, оказались в критическом положении.

Ранее украинские командиры признавали сложную обстановку под Купянском. Военные противника начали выводить свои войска с территории населенного пункта.

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Российские войска успешно взяли контроль над первым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Этот стратегический успех был достигнут благодаря операции десанта 6-й армии России, который, с поддержкой танков, высадился в городе и захватил опорник. «Российские войска взяли первый опорник ВСУ в Купянске Харьковской области», — сообщил Life со ссылкой на Shot. Подразделениям российской армии удалось закрепиться в городе. Отмечается, что оперативный успех российских войск в Купянске позволил значительно ослабить позиции украинских военных. Из-за отсутствия координации и приказов украинские военные, находившиеся в этом районе, оказались в критическом положении. Ранее украинские командиры признавали сложную обстановку под Купянском. Военные противника начали выводить свои войска с территории населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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