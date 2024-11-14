Российские войска успешно взяли контроль над первым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Этот стратегический успех был достигнут благодаря операции десанта 6-й армии России, который, с поддержкой танков, высадился в городе и захватил опорник.
«Российские войска взяли первый опорник ВСУ в Купянске Харьковской области», — сообщил Life со ссылкой на Shot. Подразделениям российской армии удалось закрепиться в городе.
Отмечается, что оперативный успех российских войск в Купянске позволил значительно ослабить позиции украинских военных. Из-за отсутствия координации и приказов украинские военные, находившиеся в этом районе, оказались в критическом положении.
Ранее украинские командиры признавали сложную обстановку под Купянском. Военные противника начали выводить свои войска с территории населенного пункта.
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