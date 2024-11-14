Многодетные семьи в России стали ассоциироваться с нуждающимися

В России необходимо менять имидж многодетной семьи. Стереотип о бедных и уставших от проблем родителях в таких семьях отбивает у россиянок желание рожать. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
«Нужно менять образ бедной многодетной семьи на счастливую. В головах у людей, особенно у молодежи, многодетность ассоциируется с нищетой и замученными родителями. В стране нет социальной рекламы позитивной многодетности», — пояснила Светлана Денисова.
Мнение омбудсмена подтвердил член Российского общества социологов Александр Нода, который провел исследование по теме многодетности. «Именно благополучная многодетная семья, где дети и родители счастливы, должна стать ориентиром и примером современной российской семьи», — сообщил изданию эксперт.
В исследовании пермских социологов приняли участие 830 жителей края в возрасте от 18 до 45 лет. С десятью многодетными родителями ученые поговорили лично. Выяснилось, что лишь каждый четвертый из опрошенных готов воспитывать трех или более детей. Многих пугает сложившийся стереотип о многодетности.
«Мы пришли к выводу, что в России необходимо транслировать образ благополучной и успешной многодетной семьи, показывать их финансовую стабильность», — рассказал Нода. По словам социолога, нужно задать тренд на то, чтобы в организациях забота о семье и детях стала модной. А также стремиться к тому, чтобы многодетные не ассоциировались с нуждающимися.
Результаты исследования пермские социологи представили на круглом столе «Многодетность — как норма жизни». Свои рекомендации они планируют направить в другие регионы. В самом крае за прошлый год 2000 семей родили первого ребенка, 7000 семей обзавелись вторым, а на третьего решились почти 8000 семей.
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