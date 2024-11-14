Названа дата открытия склада Wildberries в Екатеринбурге, где погибла сотрудница

Склад Wildberries в Екатеринбурге, где погибла сотрудница, откроют в 2025 году
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, wildberries, ягодки
У компании нет нужных документов для открытия склада Фото:

В Екатеринбурге огромный склад Wildberries на Перспективной, который закрыли из-за гибели сотрудницы полгода назад, планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказал официальный представитель компании Евгений Этин.

«Мы заинтересованы и надеемся начать, когда все растает. Мы сами спешим, это приоритет на уровне руководства», — передает 66.ru слова Этина. Он отметил, что возобновление работы объекта позволит уменьшить сроки поставок товара в два раза, но пока у компании нет документов для запуска площадки.

Склад на Перспективной, 12/2 закрылся 8 мая. Именно тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. Помещение обещали открыть в июне, однако этого так и не произошло.

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В Екатеринбурге огромный склад Wildberries на Перспективной, который закрыли из-за гибели сотрудницы полгода назад, планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказал официальный представитель компании Евгений Этин. «Мы заинтересованы и надеемся начать, когда все растает. Мы сами спешим, это приоритет на уровне руководства», — передает 66.ru слова Этина. Он отметил, что возобновление работы объекта позволит уменьшить сроки поставок товара в два раза, но пока у компании нет документов для запуска площадки. Склад на Перспективной, 12/2 закрылся 8 мая. Именно тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. Помещение обещали открыть в июне, однако этого так и не произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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