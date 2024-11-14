Названа дата открытия склада Wildberries в Екатеринбурге, где погибла сотрудница

В Екатеринбурге огромный склад Wildberries на Перспективной, который закрыли из-за гибели сотрудницы полгода назад, планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказал официальный представитель компании Евгений Этин.
«Мы заинтересованы и надеемся начать, когда все растает. Мы сами спешим, это приоритет на уровне руководства», — передает 66.ru слова Этина. Он отметил, что возобновление работы объекта позволит уменьшить сроки поставок товара в два раза, но пока у компании нет документов для запуска площадки.
Склад на Перспективной, 12/2 закрылся 8 мая. Именно тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. Помещение обещали открыть в июне, однако этого так и не произошло.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!