Названа дата открытия склада Wildberries в Екатеринбурге, где погибла сотрудница

Склад Wildberries в Екатеринбурге, где погибла сотрудница, откроют в 2025 году

14 ноября 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

У компании нет нужных документов для открытия склада Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге огромный склад Wildberries на Перспективной, который закрыли из-за гибели сотрудницы полгода назад, планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказал официальный представитель компании Евгений Этин. «Мы заинтересованы и надеемся начать, когда все растает. Мы сами спешим, это приоритет на уровне руководства», — передает 66.ru слова Этина. Он отметил, что возобновление работы объекта позволит уменьшить сроки поставок товара в два раза, но пока у компании нет документов для запуска площадки. Склад на Перспективной, 12/2 закрылся 8 мая. Именно тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. Помещение обещали открыть в июне, однако этого так и не произошло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге огромный склад Wildberries на Перспективной, который закрыли из-за гибели сотрудницы полгода назад, планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказал официальный представитель компании Евгений Этин. «Мы заинтересованы и надеемся начать, когда все растает. Мы сами спешим, это приоритет на уровне руководства», — передает 66.ru слова Этина. Он отметил, что возобновление работы объекта позволит уменьшить сроки поставок товара в два раза, но пока у компании нет документов для запуска площадки. Склад на Перспективной, 12/2 закрылся 8 мая. Именно тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. Помещение обещали открыть в июне, однако этого так и не произошло.