Мэр Екатеринбурга анонсировал строительство ветки метро до Академического

14 ноября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Для строительства ветки потребуются федеральные деньги Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга прорабатывают трассировку второй ветки метро в Академический район. С таким заявлением выступил мэр Алексей Орлов на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU. «Что касается перспектив, мы не забываем про продолжение строительства метрополитена. Губернатор такие поручения нам дал. Мы сегодня прорабатываем трассировки. В первую очередь это будет касаться, наверное, Академического района. Это новые станции, это большая серьезная работа», — сказал Орлов. По его словам, при работе над подземкой идет плотное взаимодействие с Москвой и коллегами из Беларуси. «Мы эту работу не останавливаем. Понятно, что она затратная, она финансовоемкая, но без продолжения строительства метрополитена сложно представить развитие», — отметил мэр. Ранее о строительстве второй ветки заявил вице-мэр Алексей Корюков. Для ее обустройства до 2045 года власти намерены привлечь федеральные деньги. Планируется, что в Академическом районе появятся две станции: «Академическая» и «Краснолесья». Подробнее о том, как задумали построить новые ветки и станции метро, URA.RU рассказывало в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга прорабатывают трассировку второй ветки метро в Академический район. С таким заявлением выступил мэр Алексей Орлов на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU. «Что касается перспектив, мы не забываем про продолжение строительства метрополитена. Губернатор такие поручения нам дал. Мы сегодня прорабатываем трассировки. В первую очередь это будет касаться, наверное, Академического района. Это новые станции, это большая серьезная работа», — сказал Орлов. По его словам, при работе над подземкой идет плотное взаимодействие с Москвой и коллегами из Беларуси. «Мы эту работу не останавливаем. Понятно, что она затратная, она финансовоемкая, но без продолжения строительства метрополитена сложно представить развитие», — отметил мэр. Ранее о строительстве второй ветки заявил вице-мэр Алексей Корюков. Для ее обустройства до 2045 года власти намерены привлечь федеральные деньги. Планируется, что в Академическом районе появятся две станции: «Академическая» и «Краснолесья». Подробнее о том, как задумали построить новые ветки и станции метро, URA.RU рассказывало в отдельном материале.