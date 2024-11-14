14 ноября 2024

Курганский экс-мэр Малышев добился пересмотра уголовного дела о премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело о премии бывшему главе Катайска вернули на пересмотр
Дело о премии бывшему главе Катайска вернули на пересмотр Фото:

Курганский областной суд будет пересматривать апелляцию по уголовному делу о превышении полномочий в отношении бывшего главы Катайского района Юрия Малышева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших чиновников.

«Кассационный суд изменил решение по экс-мэру Малышеву. Апелляционное решение в части обвинения о незаконно полученной премии отменено. Дело направили на пересмотр», — сообщили источники.

Данные подтвердились картотекой Седьмого кассационного суда. «Уголовные дела — кассация. Малышев Юрий Геннадьевич. Апелляционное постановление (по сути обвинения) изменено», — говорится на сайте суда. Основаниями для отмены стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона.

Редакция связалась с адвокатами Малышева. Виталий Гейворонский и Марина Плохова уточнили, что было отменено решение по эпизоду с премией и возвращением дела на новое апелляционное рассмотрение. Они напомнили, что в суде первой инстанции Малышева по данному эпизоду оправдали. Также оставлен в силе оправдательный приговор в части обвинения в получении взятки. По их сведениям, в кассационном суде было установлено, что в оправдательном приговоре нет формулировок, ставящих под сомнение невиновность Малышева, а также взаимоисключающих выводов.

Ранее URA.RU сообщало, что апелляционный суд отменил оправдательный приговор Малышеву в части с получением премии. Дело вернули на пересмотр в Катайский районный суд. Его начали рассматривать заново, но слушания были приостановлены после подачи кассационной жалобы защитниками Малышева.

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Курганский областной суд будет пересматривать апелляцию по уголовному делу о превышении полномочий в отношении бывшего главы Катайского района Юрия Малышева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших чиновников. «Кассационный суд изменил решение по экс-мэру Малышеву. Апелляционное решение в части обвинения о незаконно полученной премии отменено. Дело направили на пересмотр», — сообщили источники. Данные подтвердились картотекой Седьмого кассационного суда. «Уголовные дела — кассация. Малышев Юрий Геннадьевич. Апелляционное постановление (по сути обвинения) изменено», — говорится на сайте суда. Основаниями для отмены стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Редакция связалась с адвокатами Малышева. Виталий Гейворонский и Марина Плохова уточнили, что было отменено решение по эпизоду с премией и возвращением дела на новое апелляционное рассмотрение. Они напомнили, что в суде первой инстанции Малышева по данному эпизоду оправдали. Также оставлен в силе оправдательный приговор в части обвинения в получении взятки. По их сведениям, в кассационном суде было установлено, что в оправдательном приговоре нет формулировок, ставящих под сомнение невиновность Малышева, а также взаимоисключающих выводов. Ранее URA.RU сообщало, что апелляционный суд отменил оправдательный приговор Малышеву в части с получением премии. Дело вернули на пересмотр в Катайский районный суд. Его начали рассматривать заново, но слушания были приостановлены после подачи кассационной жалобы защитниками Малышева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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