В Курганской области экс-мэру вынесли приговор по делу о взятках и превышении полномочий

Курганский экс-мэр Малышев получил штраф за превышение полномочий

22 апреля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Экс-мэру Катайского района вынесли приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава администрации Катайского района Юрий Малышев признан виновным в превышении полномочий и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также бывшего руководителя оправдали по делу о взятках и другому эпизоду по превышению полномочий. Об этом URA.RU сообщили в Катайского районном суде. «Малышев Юрий Геннадьевич признан виновным по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления) по делу о реконструкции водопровода», — рассказали в пресс-службе организации. Малышев был наказан штрафом в размере 200 тысяч рублей и лишен возможности занимать управленческие должности на два года. Приговор в законную силу не вступил. Малышева оправдали по двум другим эпизодам обвинения. Ему инкриминировали получение взятки в размере 150 тысяч от подрядчика-строителя. Также его обвиняли в незаконном получении премий. По этим статьям его признали невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Малышев получил право на реабилитацию. При этом в ходе прений прокуратура просила для него наказание в виде девяти лет лишения свободы и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что экc-главе Катайского района грозит до 12 лет колонии по обвинению в коррупции. До этого Малышева признавали виновным в халатности при приемке некачественного жилья для сирот. Бывшего чиновника оштрафовали на 70 тысяч рублей, но освободили от наказания за давностью лет. В настоящее время прокуратура пытается взыскать с Малышева и подрядчика миллионы рублей в качестве ущерба в пользу администрации, починившей спорные квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава администрации Катайского района Юрий Малышев признан виновным в превышении полномочий и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также бывшего руководителя оправдали по делу о взятках и другому эпизоду по превышению полномочий. Об этом URA.RU сообщили в Катайского районном суде. «Малышев Юрий Геннадьевич признан виновным по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления) по делу о реконструкции водопровода», — рассказали в пресс-службе организации. Малышев был наказан штрафом в размере 200 тысяч рублей и лишен возможности занимать управленческие должности на два года. Приговор в законную силу не вступил. Малышева оправдали по двум другим эпизодам обвинения. Ему инкриминировали получение взятки в размере 150 тысяч от подрядчика-строителя. Также его обвиняли в незаконном получении премий. По этим статьям его признали невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Малышев получил право на реабилитацию. При этом в ходе прений прокуратура просила для него наказание в виде девяти лет лишения свободы и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что экc-главе Катайского района грозит до 12 лет колонии по обвинению в коррупции. До этого Малышева признавали виновным в халатности при приемке некачественного жилья для сирот. Бывшего чиновника оштрафовали на 70 тысяч рублей, но освободили от наказания за давностью лет. В настоящее время прокуратура пытается взыскать с Малышева и подрядчика миллионы рублей в качестве ущерба в пользу администрации, починившей спорные квартиры.