YouTube замедлился для россиян до рекордно низкого уровня

Скорость работы платформы YouTube для россиян снизилась с приходом осени до рекордно низких значений. Пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видео в 10 раз дольше, чем летом. Эти данные содержатся в исследовании разработчика программного обеспечения Vigo.
«Среднее время, через которое начинается показ ролика для пользователей стационарных сетей, выросло практически в 10 раз — с 1,21 секунды в начале июня до 11,01 секунды в начале сентября. У мобильных операторов скорость загрузки снизилась более чем вдвое, с 1,76 секунды в июне до 3,83 секунды в сентябре», — на аналитические данные ссылаются «Известия».
По оценке аналитиков, сейчас российский зритель вынужден ждать запуска видео в пять раз дольше (9,49 секунды вместо 1,27). Количество случаев, когда пользователь закрыл ролик, не дождавшись загрузки первого кадра, выросло в пять раз до 15%. В цифровом значении суммарные просмотры по стране сократились на 52%.
Ранее в Минэкономразвития РФ поступило предложение устанавливать Wi-Fi со встроенным VPN в кафе и ресторанах. По задумке авторов проекта, эта мера нужна для поддержки отрасли общественного питания.
После замедления YouTube в России многие пользователи перешли на российский аналог. Это вызвало большой приток создателей контента и зрителей. В начале сентября видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей за два года DDoS-атаке.
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