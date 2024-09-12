12 сентября 2024

YouTube замедлился для россиян до рекордно низкого уровня

© Служба новостей «URA.RU»
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На мобильных устройствах скорость загрузки выше, чем на персональных компьютерах
На мобильных устройствах скорость загрузки выше, чем на персональных компьютерах Фото:

Скорость работы платформы YouTube для россиян снизилась с приходом осени до рекордно низких значений. Пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видео в 10 раз дольше, чем летом. Эти данные содержатся в исследовании разработчика программного обеспечения Vigo.

«Среднее время, через которое начинается показ ролика для пользователей стационарных сетей, выросло практически в 10 раз — с 1,21 секунды в начале июня до 11,01 секунды в начале сентября. У мобильных операторов скорость загрузки снизилась более чем вдвое, с 1,76 секунды в июне до 3,83 секунды в сентябре», — на аналитические данные ссылаются «Известия».

По оценке аналитиков, сейчас российский зритель вынужден ждать запуска видео в пять раз дольше (9,49 секунды вместо 1,27). Количество случаев, когда пользователь закрыл ролик, не дождавшись загрузки первого кадра, выросло в пять раз до 15%. В цифровом значении суммарные просмотры по стране сократились на 52%.

Ранее в Минэкономразвития РФ поступило предложение устанавливать Wi-Fi со встроенным VPN в кафе и ресторанах. По задумке авторов проекта, эта мера нужна для поддержки отрасли общественного питания.

После замедления YouTube в России многие пользователи перешли на российский аналог. Это вызвало большой приток создателей контента и зрителей. В начале сентября видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей за два года DDoS-атаке.

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Скорость работы платформы YouTube для россиян снизилась с приходом осени до рекордно низких значений. Пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видео в 10 раз дольше, чем летом. Эти данные содержатся в исследовании разработчика программного обеспечения Vigo. «Среднее время, через которое начинается показ ролика для пользователей стационарных сетей, выросло практически в 10 раз — с 1,21 секунды в начале июня до 11,01 секунды в начале сентября. У мобильных операторов скорость загрузки снизилась более чем вдвое, с 1,76 секунды в июне до 3,83 секунды в сентябре», — на аналитические данные ссылаются «Известия». По оценке аналитиков, сейчас российский зритель вынужден ждать запуска видео в пять раз дольше (9,49 секунды вместо 1,27). Количество случаев, когда пользователь закрыл ролик, не дождавшись загрузки первого кадра, выросло в пять раз до 15%. В цифровом значении суммарные просмотры по стране сократились на 52%. Ранее в Минэкономразвития РФ поступило предложение устанавливать Wi-Fi со встроенным VPN в кафе и ресторанах. По задумке авторов проекта, эта мера нужна для поддержки отрасли общественного питания. После замедления YouTube в России многие пользователи перешли на российский аналог. Это вызвало большой приток создателей контента и зрителей. В начале сентября видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей за два года DDoS-атаке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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