Мэр Тюмени посоветовал главам уральских городов заняться спортом

Глава Тюмени предложил проводить в регионах России «Забеги мэров»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Тюмени Максим Афанасьев считает, что в регионах России нужно проводить «Забеги мэров»
Глава Тюмени Максим Афанасьев считает, что в регионах России нужно проводить «Забеги мэров» Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев предложил регионам и уральским городам проводить забеги мэров на своих территориях. Такое заявление, по словам корреспондента URA.RU, он сделал в рамках форума «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге 14 ноября.

«А вам, коллеги, предлагаю в рамках лиги в каждом городе, где будет проходить марафон, проводить обязательно забег мэров. Договорились?» — предложил Афанасьев.

Инициативу главы Тюмени уральские мэры поддержали. Ранее URA.RU писало о том, что мэры Екатеринбурга, Омска, Томска, Тюмени и Тобольска подписали соглашение о сотрудничестве при проведении спортивных мероприятий. Это произошло на форуме «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге 14 ноября.

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Глава Тюмени Максим Афанасьев предложил регионам и уральским городам проводить забеги мэров на своих территориях. Такое заявление, по словам корреспондента URA.RU, он сделал в рамках форума «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге 14 ноября. «А вам, коллеги, предлагаю в рамках лиги в каждом городе, где будет проходить марафон, проводить обязательно забег мэров. Договорились?» — предложил Афанасьев. Инициативу главы Тюмени уральские мэры поддержали. Ранее URA.RU писало о том, что мэры Екатеринбурга, Омска, Томска, Тюмени и Тобольска подписали соглашение о сотрудничестве при проведении спортивных мероприятий. Это произошло на форуме «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге 14 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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