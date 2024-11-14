Мэр Тюмени посоветовал главам уральских городов заняться спортом

Глава Тюмени Максим Афанасьев предложил регионам и уральским городам проводить забеги мэров на своих территориях. Такое заявление, по словам корреспондента URA.RU, он сделал в рамках форума «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге 14 ноября.
«А вам, коллеги, предлагаю в рамках лиги в каждом городе, где будет проходить марафон, проводить обязательно забег мэров. Договорились?» — предложил Афанасьев.
Инициативу главы Тюмени уральские мэры поддержали. Ранее URA.RU писало о том, что мэры Екатеринбурга, Омска, Томска, Тюмени и Тобольска подписали соглашение о сотрудничестве при проведении спортивных мероприятий. Это произошло на форуме «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге 14 ноября.
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