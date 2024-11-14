В Петербурге тело студента из Миасса нашли под окнами общежития

В Санкт-Петербурге второкурсника БГТУ «Военмех» нашли под окнами общежития. Погибшим оказался 20-летний парень из Миасса Челябинской области.
«Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели студента, которого нашли под окнами общежития чужого вуза в Красносельском районе Петербурга. Погибший — 20-летний второкурсник БГТУ „Военмех“ из Миасса», — сообщает издание «Фонтанка».
Днем 13 ноября комендант сообщил в полицию, что обнаружил под окнами студенческого общежития парня без признаков жизни. На улицу Здоровцева, 12 им были вызваны экстренные службы. На данный момент СК организована проверка. Пока основной версией считают самоубийство.
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