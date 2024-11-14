В Петербурге тело студента из Миасса нашли под окнами общежития

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Врачам не удалось спасти жизнь молодому человеку, и они констатировали его смерть
Врачам не удалось спасти жизнь молодому человеку, и они констатировали его смерть Фото:

В Санкт-Петербурге второкурсника БГТУ «Военмех» нашли под окнами общежития. Погибшим оказался 20-летний парень из Миасса Челябинской области.

«Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели студента, которого нашли под окнами общежития чужого вуза в Красносельском районе Петербурга. Погибший — 20-летний второкурсник БГТУ „Военмех“ из Миасса», — сообщает издание «Фонтанка».

Днем 13 ноября комендант сообщил в полицию, что обнаружил под окнами студенческого общежития парня без признаков жизни. На улицу Здоровцева, 12 им были вызваны экстренные службы. На данный момент СК организована проверка. Пока основной версией считают самоубийство.

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В Санкт-Петербурге второкурсника БГТУ «Военмех» нашли под окнами общежития. Погибшим оказался 20-летний парень из Миасса Челябинской области. «Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели студента, которого нашли под окнами общежития чужого вуза в Красносельском районе Петербурга. Погибший — 20-летний второкурсник БГТУ „Военмех“ из Миасса», — сообщает издание «Фонтанка». Днем 13 ноября комендант сообщил в полицию, что обнаружил под окнами студенческого общежития парня без признаков жизни. На улицу Здоровцева, 12 им были вызваны экстренные службы. На данный момент СК организована проверка. Пока основной версией считают самоубийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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