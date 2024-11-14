Гранты НКО решили скрытые проблемы в регионах России

Проекты некоммерческих организаций (НКО) помогли более чем трем миллионам россиян. 14 ноября на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества признали успешными 88% инициатив. И это самые высокие цифры за историю работы Фонда президентских грантов. Как рассказали эксперты URA.RU, выделение дотаций НКО помогает решить или подсветить проблемы, которые не всегда видны на федеральном или региональном уровнях.
По итогам заседания, 88% проектов признаны успешными, 10% получили неудовлетворительную оценку. И только 2% не смогли справиться со взятыми на себя обязательствами, отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«С учетом того, что оценку прошли четыре тысячи проектов, это самые высокие цифры результативности за историю работы объединенного Фонда президентских грантов. Если говорить в целом про эти проекты, то они оказали положительное влияние на жизни 3,5 млн человек, из которых 1,7 млн — впервые что-то получили от этих проектных инициатив», — отметил Сергей Новиков.
По его словам, если деньги, выделенные президентом, расходуются экономно, то суммы, которые привлекли грантовые команды, в процессе даже увеличились. Работая на проектах, они масштабировали средства и ресурсы, привлекая внимание к своим инициативам, доказывая, что они важны и нужны.
Из числа успешно реализованных идей выбрали 100 лучших. Это было сделать сложно — обсуждение было долгим и эмоциональным, сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
«Эти 100 лучших проектов выбирались даже не из четырех тысяч, потому что это количество победителей, которые успешно реализовались. А изначально воронка, конечно же, была больше. В итоге, эта сотня — носители лучших социальных практик и представляют значимые технологии», — уточнил Илья Чукалин.
Например, это АНО «Крымский детский хоспис», команда которого открыла паллиативное отделение на базе Республиканской детской клинической больницы Симферополя и создала выездную бригаду для работы с пациентами на дому, или проект «Как дома: Центр поддерживаемого проживания для людей с ментальной инвалидностью и тяжелыми множественными нарушениями», предложивший новую модель социальной адаптации таких россиян.
Некоммерческий сектор в нашей стране призван занять ту нишу, куда государство может «достучаться» с трудом в силу разных обстоятельств, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Климанов. Правда, по его словам, самостоятельно НКО сложно решить какие-то накапливающиеся проблемы — и им на помощь как раз приходит грантовая поддержка со стороны властей.
«Некоммерческие организации позволяют подсветить те проблемы и провалы, которые есть на местах. Гранты получают проекты в сфере благотворительности, волонтерства, работы с ветеранами и другими социально уязвимыми группами. Кстати, количество направлений, поддерживаемых государством, за последние годы увеличивается. И иногда появляются очень местечковые, можно сказать „экзотические“ инициативы, например, помогающие стимулировать межмуниципальное сотрудничество или работу добровольческих пожарных дружин — какие-то вещи, которые с глобального взгляда могут остаться незамеченными», — отметил эксперт.
По словам Владимира Климанова, форма поддержки постоянно меняется и развивается. Например, раньше проектам необходима была информационная поддержка, чтобы о них узнавали люди, а сейчас это уже отлаженный механизм, который удалось настроить благодаря новым технологиям.
«Вечный вопрос, который возникает — стоит ли поддерживать в первую очередь наиболее проработанный и имеющий более масштабный характер проект, или ориентироваться на решение локальных задач. Такая дилемма решается властями по-разному, в том числе, и путем дифференциации условий конкурса. Поэтому важно повышать инклюзивность в этом процессе, то есть вовлекать большее количество потенциальных участников, что можно, в том числе за счет приоритетного внимания по отношению к малым и наиболее удаленным грантополучателям», — отметил Владимир Климанов.
Теперь команды 100 лучших проектов получат уникальную образовательную программу, специально сделанную под них, для профессионального развития. Кроме того, им будет доступен некий набор привилегий — к примеру, для участия в крупных форумах и мероприятиях, в том числе с присутствием президента и первых лиц государства, Фонд берет именно победителей.
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