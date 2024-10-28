Лучшим проектам в сфере экологии выделили 8 млн рублей

28 октября 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

«Росатом» получил 101 заявку на участие в экологическом акселераторе Фото: пресс-служба «Росатома» В Москве подвели итоги первого цикла экологического акселератора от «Росатома». В него попали 16 команд, которые получили по 500 тысяч рублей на развитие собственных проектов по защите окружающей среды. Инициативы участников акселератора касаются переработки разных видов отходов, реставрации и вторичного использования вещей, а также просвещения в области экологии, сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации. «В отношении начинающих предпринимателей у нас стояла задача изменить их образ мышления, обучить новым навыкам, и эта задача выполнена на 100%. Мы увидели первые результаты: команды уже начали продавать мастер-классы, получили письма поддержки от администраций, вузов, крупных компаний. Для них это огромный шаг вперед», — прокомментировала результаты отбора гендиректор центра «Энергия развития» «Росатома» Ольга Шкабардня. В 2025 году будет запущен второй цикл экологического акселератора Фото: пресс-служба «Росатома» Всего госкорпорация получила 101 заявку на участие в экологическом акселераторе. Среди них были проекты от сотрудников предприятий атомной отрасли, НКО, экоактивистов и предпринимателей. Жюри отобрали в программу поддержки команды из шести регионов: Мурманской, Ленинградской, Иркутской, Нижегородской областей, Удмуртской республики и Приморского края. При этом девять участников получили помощь еще до окончания отбора. В финале они презентовали первые результаты использования гранта. «Видно, что с командами поработала группа экспертов. Здорово, что в программу вошли очень разные проекты: и социальные, и с ярко-выраженным бизнес-вектором. Экоактивистам часто не хватает понимания упаковки продукта, а людям из бизнеса не хватает понимания особенностей экосообщества. В акселераторе они могут многому научиться друг у друга», — считает член жюри акселератора и экоконсультант Роман Саблин. Роман Саблин отметил, что бизнесменам часто не хватает понимания особенностей экосообщества Фото: пресс-служба «Росатома» Второй цикл экологического акселератора планируют запустить в 2025 году. На этот раз конкурс будет вестись среди команд из городов присутствия госкорпорации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве подвели итоги первого цикла экологического акселератора от «Росатома». В него попали 16 команд, которые получили по 500 тысяч рублей на развитие собственных проектов по защите окружающей среды. Инициативы участников акселератора касаются переработки разных видов отходов, реставрации и вторичного использования вещей, а также просвещения в области экологии, сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации. «В отношении начинающих предпринимателей у нас стояла задача изменить их образ мышления, обучить новым навыкам, и эта задача выполнена на 100%. Мы увидели первые результаты: команды уже начали продавать мастер-классы, получили письма поддержки от администраций, вузов, крупных компаний. Для них это огромный шаг вперед», — прокомментировала результаты отбора гендиректор центра «Энергия развития» «Росатома» Ольга Шкабардня. Всего госкорпорация получила 101 заявку на участие в экологическом акселераторе. Среди них были проекты от сотрудников предприятий атомной отрасли, НКО, экоактивистов и предпринимателей. Жюри отобрали в программу поддержки команды из шести регионов: Мурманской, Ленинградской, Иркутской, Нижегородской областей, Удмуртской республики и Приморского края. При этом девять участников получили помощь еще до окончания отбора. В финале они презентовали первые результаты использования гранта. «Видно, что с командами поработала группа экспертов. Здорово, что в программу вошли очень разные проекты: и социальные, и с ярко-выраженным бизнес-вектором. Экоактивистам часто не хватает понимания упаковки продукта, а людям из бизнеса не хватает понимания особенностей экосообщества. В акселераторе они могут многому научиться друг у друга», — считает член жюри акселератора и экоконсультант Роман Саблин. Второй цикл экологического акселератора планируют запустить в 2025 году. На этот раз конкурс будет вестись среди команд из городов присутствия госкорпорации.