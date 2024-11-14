В НАТО предложили Путину три уступки для Трампа по Украине: что думают об этом в Кремле

Экс-замгенсекретаря НАТО высказалась насчет уступок России Трампу по СВО

14 ноября 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

Путин заявлял, что РФ не станет делать уступки по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предложила список возможных уступок, которые Россия могла бы предложить новому лидеру США Дональду Трампу в контексте украинского конфликта. В число этих уступок входят прекращение огня, поддержка перспективы вступления Украины в НАТО и возобновление переговоров по контролю за ядерным вооружением. Кака позиция на этот счет у президента РФ Владимира Путина — в материале URA.RU. Что говорил Путин об уступках Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается делать уступок в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия». В ходе интервью Путин ясно выразил свою позицию: «Никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», — подчеркнул российский лидер. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений возможности заморозки противостояния или применения различных сценариев, напоминающих ситуации на Кипре или в Корее, передает «Национальная служба новостей». Тем не менее, Путин также указал на возможность поиска разумных компромиссов в урегулировании ситуации. Однако он отметил, что между Москвой и Киевом пока не идет предметных переговоров, и говорить о конкретных договоренностях еще рано. Эти комментарии подчеркивают сложность текущей международной обстановки и нежелание России идти на односторонние уступки. Что Киев предложил новоизбранному президенту Киев предложил Вашингтону серию мер, направленных на урегулирование конфликта на Украине, адаптированных под политику новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. План включает совместную разработку украинских месторождений редких минералов и частичную замену украинцами американского контингента в Европе, передает MK.RU. Подоляк также выразил ожидание от США по поводу усиления давления на Россию, в частности через контроль за ценами на нефть. «На мой взгляд, это будет линия Трампа. Он тот, кто может пойти на радикальные меры», — подчеркнул Подоляк в интервью газете La Repubblica. Эти слова подтверждают стремление Украины получить поддержку США в своих усилиях по давлению на Россию. В дополнение к вышеупомянутым предложениям, Подоляк призвал к введению новых экономических санкций против России. Это предложение является частью более широкой стратегии Киева, направленной на изменение текущего положения в регионе и укрепление позиций Украины на международной арене с помощью стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Трамп скоро назначит спецпосланника по урегулированию конфликта на Украине Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить специального посланника по вопросам мира на Украине, который возглавит переговоры с Россией о прекращении войны. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на многочисленные источники. По информации Fox News, новый спецпосланник будет человеком с высоким авторитетом, задачей которого станет поиск решений для мирного урегулирования конфликта. В контексте предстоящих изменений глава польского МИД Радослав Сикорский выразил мнение, что предстоящие решения могут иметь историческое значение и установить новый мировой порядок на десятилетия вперед, сравнивая их с Потсдамской конференцией, передает RT. Путин готов к переговорам с Трампом Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и выразил готовность к переговорам. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин подчеркнул, что республиканец произвел на него впечатление своим поведением во время покушения, что отражает его мужественность. Однако точные даты переговоров между двумя лидерами пока не определены. После выступления президента России его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что пока нет понимания, когда именно могут состояться переговоры. Сам Дональд Трамп в интервью NBC также не назвал конкретных дат, отметив лишь, что они с Путиным «думают поговорить». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предложила список возможных уступок, которые Россия могла бы предложить новому лидеру США Дональду Трампу в контексте украинского конфликта. В число этих уступок входят прекращение огня, поддержка перспективы вступления Украины в НАТО и возобновление переговоров по контролю за ядерным вооружением. Кака позиция на этот счет у президента РФ Владимира Путина — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается делать уступок в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия». В ходе интервью Путин ясно выразил свою позицию: «Никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», — подчеркнул российский лидер. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений возможности заморозки противостояния или применения различных сценариев, напоминающих ситуации на Кипре или в Корее, передает «Национальная служба новостей». Тем не менее, Путин также указал на возможность поиска разумных компромиссов в урегулировании ситуации. Однако он отметил, что между Москвой и Киевом пока не идет предметных переговоров, и говорить о конкретных договоренностях еще рано. Эти комментарии подчеркивают сложность текущей международной обстановки и нежелание России идти на односторонние уступки. Киев предложил Вашингтону серию мер, направленных на урегулирование конфликта на Украине, адаптированных под политику новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. План включает совместную разработку украинских месторождений редких минералов и частичную замену украинцами американского контингента в Европе, передает MK.RU. Подоляк также выразил ожидание от США по поводу усиления давления на Россию, в частности через контроль за ценами на нефть. «На мой взгляд, это будет линия Трампа. Он тот, кто может пойти на радикальные меры», — подчеркнул Подоляк в интервью газете La Repubblica. Эти слова подтверждают стремление Украины получить поддержку США в своих усилиях по давлению на Россию. В дополнение к вышеупомянутым предложениям, Подоляк призвал к введению новых экономических санкций против России. Это предложение является частью более широкой стратегии Киева, направленной на изменение текущего положения в регионе и укрепление позиций Украины на международной арене с помощью стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить специального посланника по вопросам мира на Украине, который возглавит переговоры с Россией о прекращении войны. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на многочисленные источники. По информации Fox News, новый спецпосланник будет человеком с высоким авторитетом, задачей которого станет поиск решений для мирного урегулирования конфликта. В контексте предстоящих изменений глава польского МИД Радослав Сикорский выразил мнение, что предстоящие решения могут иметь историческое значение и установить новый мировой порядок на десятилетия вперед, сравнивая их с Потсдамской конференцией, передает RT. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и выразил готовность к переговорам. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин подчеркнул, что республиканец произвел на него впечатление своим поведением во время покушения, что отражает его мужественность. Однако точные даты переговоров между двумя лидерами пока не определены. После выступления президента России его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что пока нет понимания, когда именно могут состояться переговоры. Сам Дональд Трамп в интервью NBC также не назвал конкретных дат, отметив лишь, что они с Путиным «думают поговорить».