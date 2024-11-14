14 ноября 2024

Посол РФ в ООН: Москва открыта для переговоров по Украине, если их предложит Трамп

Посол в ООН Гатилов заявил о готовности РФ к мирным переговорам по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Американскому политику напомнили об обещании урегулировать украинский кризис за ночь
Американскому политику напомнили об обещании урегулировать украинский кризис за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская сторона открыта для любых мирных переговоров по Украине в случае, если их предложит избранный американский президент Дональд Трамп. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. 

«Ладно, пусть попробует. Но мы люди-реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он [Дональд Трамп] что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется», — российского дипломата цитирует Reuters.

Трамп в рамках своей предвыборной компании сообщал о желании положить конец всем вооруженным конфликтам за время президентства. Ранее он утверждал, что в состоянии урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, напомнил Гатилов.

В правительстве Украины признали, что в контексте возможных переговоров о перемирии с Россией гарантии безопасности оказались важнее территориального вопроса, пишет «Царьград». Несмотря на всевозможные препятствия, Москва всегда была заинтересована в скорейшем завершении конфликта. Президент РФ Владимир Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей».

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Российская сторона открыта для любых мирных переговоров по Украине в случае, если их предложит избранный американский президент Дональд Трамп. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.  «Ладно, пусть попробует. Но мы люди-реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он [Дональд Трамп] что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется», — российского дипломата цитирует Reuters . Трамп в рамках своей предвыборной компании сообщал о желании положить конец всем вооруженным конфликтам за время президентства. Ранее он утверждал, что в состоянии урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, напомнил Гатилов. В правительстве Украины признали, что в контексте возможных переговоров о перемирии с Россией гарантии безопасности оказались важнее территориального вопроса, пишет «Царьград». Несмотря на всевозможные препятствия, Москва всегда была заинтересована в скорейшем завершении конфликта. Президент РФ Владимир Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей».
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