Посол РФ в ООН: Москва открыта для переговоров по Украине, если их предложит Трамп

Российская сторона открыта для любых мирных переговоров по Украине в случае, если их предложит избранный американский президент Дональд Трамп. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«Ладно, пусть попробует. Но мы люди-реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он [Дональд Трамп] что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется», — российского дипломата цитирует Reuters.
Трамп в рамках своей предвыборной компании сообщал о желании положить конец всем вооруженным конфликтам за время президентства. Ранее он утверждал, что в состоянии урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, напомнил Гатилов.
В правительстве Украины признали, что в контексте возможных переговоров о перемирии с Россией гарантии безопасности оказались важнее территориального вопроса, пишет «Царьград». Несмотря на всевозможные препятствия, Москва всегда была заинтересована в скорейшем завершении конфликта. Президент РФ Владимир Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.