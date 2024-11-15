Диетолог предупредила об опасном белке во многих продуктах

В состав многих продуктов входит соевый белок, который может являться аллергеном. Также по составу аминокислот он уступает мясу и мешает всасыванию в организме различных витаминов. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
«В нашей популяции, к сожалению, примерно 40% людей имеет аллергию на сою. Часто она перекрестная. Высока вероятность ее появления при аллергии, например, на белок коровьего молока или если есть аллергия на крестоцветные, даже на пыльцу», — заявила Бережная, отметив, что в связи с этим соевый белок — не самый полезный продукт. Ее слова передает радио Sputnik.
Кроме того, диетолог отметила, что соевый белок по аминокислотам уступает мясу. Также соя имеет вещества, которые мешают всасываться витамину В12 и железу в организме человека. Именно поэтому у вегетарианцев часто бывает железодефицитная анемия.
Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов сообщил, что употребление мясных полуфабрикатов, содержащих соевый белок, яичный меланж и искусственные мясные ароматизаторы, может вызывать аллергию, нарушения в работе эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта. Также такие мясные полуфабрикаты могут вызвать проблемы с вынашиванием плода во время беременности.
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