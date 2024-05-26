Гастроэнтеролог раскрыл, чем опасны мясные полуфабрикаты

Гастроэнтеролог Харлов: мясные полуфабрикаты со смесями провоцируют болезни ЖКТ

26 мая 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Смеси для удешевления мясных полуфабрикатов могут вызвать хронические заболеваниям кишечника Фото: Александр Мамаев © URA.RU Употребление в пищу мясных полуфабрикатов, которые содержат в себе смеси для удешевления продукта, может привести к аллергическим реакциям, заболеваниям эндокринной системы и ЖКТ и к проблемам с вынашиванием плода при беременности. К таким смесям относятся соевый белок, яичный меланж и ароматизаторы со вкусом мяса. Об этом сообщил гастроэнтеролог Никита Харлов. «Он [соевый белок] является более аллергенным, чем яичный и животный, так он еще и гормонально активен. <…> Переизбыток соевого белка ведет к проблемам с зачатием и с вынашиванием плода. Но это все последствия постоянного употребления [мясных полуфабрикатов]», — передает «Ридус» слова Харлова. Он добавил, что употребление мясных полуфабрикатов на смеси из ароматизаторов со вкусом мяса может привести к хроническим заболеваниям кишечника и частому жидкому стулу с кровью. В свою очередь, яичный меланж не вызовет проблем в организме, если он качественный. Однако у многих людей присутствует аллергия на яичный белок, которая может проявиться при частом его употреблении. Ранее сообщалось, что к проблемам с ЖКТ, изжогой и болям в животе может привести употребление кофе на голодный желудок. В свою очередь, употребление молока на пустой желудок вызывает боль, метеоризм и тяжесть. Лучше всего пить эти напикти после приема пищи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление в пищу мясных полуфабрикатов, которые содержат в себе смеси для удешевления продукта, может привести к аллергическим реакциям, заболеваниям эндокринной системы и ЖКТ и к проблемам с вынашиванием плода при беременности. К таким смесям относятся соевый белок, яичный меланж и ароматизаторы со вкусом мяса. Об этом сообщил гастроэнтеролог Никита Харлов. «Он [соевый белок] является более аллергенным, чем яичный и животный, так он еще и гормонально активен. <…> Переизбыток соевого белка ведет к проблемам с зачатием и с вынашиванием плода. Но это все последствия постоянного употребления [мясных полуфабрикатов]», — передает «Ридус» слова Харлова. Он добавил, что употребление мясных полуфабрикатов на смеси из ароматизаторов со вкусом мяса может привести к хроническим заболеваниям кишечника и частому жидкому стулу с кровью. В свою очередь, яичный меланж не вызовет проблем в организме, если он качественный. Однако у многих людей присутствует аллергия на яичный белок, которая может проявиться при частом его употреблении. Ранее сообщалось, что к проблемам с ЖКТ, изжогой и болям в животе может привести употребление кофе на голодный желудок. В свою очередь, употребление молока на пустой желудок вызывает боль, метеоризм и тяжесть. Лучше всего пить эти напикти после приема пищи.