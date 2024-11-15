Трамп провел первую встречу с иностранным лидером после победы на выборах

В четверг состоялась встреча избранного на пост президента США Дональда Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом сообщил пресс-секретарь аргентинского лидера Мануэль Адорни на своей странице в социальной сети X. Трамп принял иностранного гостя в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
На опубликованной Адорни фотографии видны, стоящие слева направо, министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн, предприниматель Илон Маск, который в последнее время играет роль неформального, но очень влиятельного советника Трампа, Милей, Трамп и сестра президента Аргентины Карина Милей. Маск держит на руках маленькую девочку.
Милей стал первым иностранным лидером, с которым встретился Трамп после победы на выборах. По информации агентства Associated Press, встреча прошла успешно. Милей также провел переговоры с американскими инвесторами.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США 5 ноября. Он станет 47-м главой Штатов, с 2016 по 2020 годы он уже занимал пост. За Трампа проголосовали во всех колеблющихся штатах, пишет RT. Как сообщала газета Reuters, республиканец победил на очередных выборах благодаря неожиданному электорату. Речь идет об испаноязычных избирателях, среди которых 46% проголосовало за Трампа. Хотя президент РФ Владимир Путин лично не поздравлял Трампа с победой, российский лидер выразил ему слова поддержки во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», напоминает «Царьград».
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