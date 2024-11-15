Reuters: Трамп назначил главой разведки США «мягкую к России» экс-конгрессвумен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп назначил на пост главы разведки США Тулси Габбард, которая лояльно относится к РФ и Сирии
Трамп назначил на пост главы разведки США Тулси Габбард, которая лояльно относится к РФ и Сирии Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Избранный президент США Дональд Трамп назначил на пост главы разведки Тулси Габбард, которая ранее была конгрессвумен-демократом. При этом газета Reuters отмечает, что она «мягко» относится к Сирии и России. 

«Назначение Трампом Габбард, бывшей конгрессвумен-демократки, которая не имеет большого опыта работы в разведке и считается мягкой по отношению к России и Сирии, является одним из нескольких высокопоставленных выборов», — говорится в материале. Отмечается, что подобное решение в США восприняли как то, что Трамп при формировании команды ставит личную преданность выше компетентности. 

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Также республиканец планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избранный президент США Дональд Трамп назначил на пост главы разведки Тулси Габбард, которая ранее была конгрессвумен-демократом. При этом газета Reuters отмечает, что она «мягко» относится к Сирии и России.  «Назначение Трампом Габбард, бывшей конгрессвумен-демократки, которая не имеет большого опыта работы в разведке и считается мягкой по отношению к России и Сирии, является одним из нескольких высокопоставленных выборов», — говорится в материале. Отмечается, что подобное решение в США восприняли как то, что Трамп при формировании команды ставит личную преданность выше компетентности.  Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Также республиканец планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...