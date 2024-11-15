Reuters: Трамп назначил главой разведки США «мягкую к России» экс-конгрессвумен

Избранный президент США Дональд Трамп назначил на пост главы разведки Тулси Габбард, которая ранее была конгрессвумен-демократом. При этом газета Reuters отмечает, что она «мягко» относится к Сирии и России.
«Назначение Трампом Габбард, бывшей конгрессвумен-демократки, которая не имеет большого опыта работы в разведке и считается мягкой по отношению к России и Сирии, является одним из нескольких высокопоставленных выборов», — говорится в материале. Отмечается, что подобное решение в США восприняли как то, что Трамп при формировании команды ставит личную преданность выше компетентности.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Также республиканец планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США.
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