Как рассчитать пенсионный коэффициент и размер будущей пенсии

Минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), требуемое для выхода на пенсию в России, увеличат в 2025 году до 30 единиц. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК. Как рассчитать пенсионные баллы и размер будущей пенсии — в материале URA.RU.
Как рассчитать ИПК
ИПК начисляются за каждый год работы или другой социально значимой деятельности, например уход за детьми. За каждый год ухода за ребенком до 1,5 года положено начисление ИПК: 1,8 — за первого, 3,6 — за второго и 5,4 — за третьего и четвертого. При этом пенсионные баллы начисляют максимум за шесть лет ухода за детьми.
Также 1,8 ИПК начисляется:
- за срочную службу в армии;
- за уход за человеком с инвалидностью первой группы, за ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;
- за переезд вместе с военнослужащим супругом в место, где нет возможности трудоустроиться;
- за жизнь за границей с супругом, работающим в дипмиссиях и российских консульствах.
В случае выхода на пенсию позже положенного срока начисляются премиальные коэффициенты и увеличивается фиксированная выплата (в настоящее время она составляет 8134, 88 рубля). Баллы поступают на лицевой счет гражданина, за которого вносятся социальные взносы. За год можно заработать максимально 10 единиц ИПК.
Причем работающие пенсионеры получают за год не более трех ИПК. Недавно российские власти предложили поднять лимит пенсионных баллов для них, поскольку работодатель перечисляет за всех одинаковые суммы страховых взносов. Это позволит им копить баллы наравне с трудоспособным населением. Так работающие пенсионеры смогут зарабатывать до 10 баллов в год.
Как рассчитать размер страховой пенсии
Для того чтобы расчета величины страховой пенсии, необходимо знать следующие параметры:
- продолжительность трудового стажа;
- размер зарплаты до вычета НДФЛ за каждый год;
- год выхода на пенсию;
- индивидуальный пенсионный коэффициент и его стоимость на момент выхода на пенсию;
- размер фиксированной части страховой пенсии на момент выхода.
В 2024 году стоимость пенсионного балла составляет 133,05 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии, — 8134, 88 рубля (с 2025 года — 8 728, 73 рубля). Примерный размер будущей пенсии можно узнать с помощью пенсионного калькулятора на сайте Соцфонда.
В каком возрасте можно выйти на пенсию
Согласно правилам пенсионной реформы, с каждым годом возраст выхода на пенсию в России постепенно повышается — переходный период введен до 2028 года. Если для мужчин в 2018 году этот возраст составлял 60 лет, то в 2024 — уже 60,5 года.
Возраст выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин:
- 2024 год — 63 года и 58 лет соответственно;
- 2026 год — 64 года и 59 лет;
- 2028 год и позже — 65 и 60 лет.
При этом если предпенсионеры имеют страховой стаж не менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно), страховая пенсия по старости может быть назначена им на 24 месяца ранее достижения указанного возраста, но не ранее 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Как купить пенсионные баллы
У россиян есть возможность докупить пенсионные баллы, если при выходе на пенсию у них окажется недостаточно стажа или баллов для получения страховых выплат по старости. На сегодняшний день у Социального фонда России (СФР) можно приобрести от одного до восьми пенсионных баллов. Так, минимальная цена за 1,038 балла составит примерно 50,8 тысячи рублей, а за 8,302 балла — порядка 406,4 тысячи рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.