В Совфеде назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Сенатор Епифанова: минимальный коэффициент для выхода на пенсию — не менее 30

15 ноября 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

ИПК для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), требуемое для выхода на пенсию в России, будет увеличено с 2025 года до 30 единиц. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова. «С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК», — сказала Епифанова, передает РИА Новости. Это изменение отражает постепенное увеличение требований к размеру пенсионных накоплений граждан. Епифанова напомнила, что максимальное количество ИПК, которое можно заработать за один год, составляет 10 единиц. Она также подчеркнула, что ИПК начисляются за каждый год работы или другой социально значимой деятельности, например уход за детьми, и зачисляются на лицевой счет гражданина, за которого вносятся социальные взносы. Российские власти планируют увеличить лимит пенсионных баллов для работающих пенсионеров, что позволит им ежегодно зарабатывать больше ИПК. Это предложение входит в документ комиссии Госсовета, который был разработан для реализации до 2030 года. Увеличение ИПК может значительно повысить размеры будущих пенсий для этой категории граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), требуемое для выхода на пенсию в России, будет увеличено с 2025 года до 30 единиц. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова. «С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК», — сказала Епифанова, передает РИА Новости. Это изменение отражает постепенное увеличение требований к размеру пенсионных накоплений граждан. Епифанова напомнила, что максимальное количество ИПК, которое можно заработать за один год, составляет 10 единиц. Она также подчеркнула, что ИПК начисляются за каждый год работы или другой социально значимой деятельности, например уход за детьми, и зачисляются на лицевой счет гражданина, за которого вносятся социальные взносы. Российские власти планируют увеличить лимит пенсионных баллов для работающих пенсионеров, что позволит им ежегодно зарабатывать больше ИПК. Это предложение входит в документ комиссии Госсовета, который был разработан для реализации до 2030 года. Увеличение ИПК может значительно повысить размеры будущих пенсий для этой категории граждан.