Экс-мэр Троицка Виноградов не смог обжаловать годовой срок в СИЗО

15 ноября 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Александр Виноградов находится в СИЗО с момента задержания Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Бывший мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, обвиняемый в коррупции, 15 ноября не смог обжаловать срок в СИЗО, который был продлен до года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Постановлением Центрального райсуда Челябинска в отношении Виноградова продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, всего до 11 месяцев 29 суток, то есть до 12 декабря 2024. Данное постановление обжаловано адвокатом. Челябинский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, с учетом позиции стороны обвинения, оставил меру пресечения без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В своей жалобе адвокат просил отменить решение районного суда. По мнению защитника, выводы суда были не мотивированы. Он отмечал, что его подзащитный не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать ходу расследования. Сейчас адвокаты продолжают работать над смягчением меры пресечения для Виноградова. Новость по теме Силовики задержали мэра челябинского города Виноградов был задержан в декабре 2023 года. Его обвинили в получении взятки в виде беговой дорожки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. За это, как полагают следователи, градоначальник (на момент задержания Александр Виноградов был мэром Троицка) выдавал разрешение на введение в эксплуатацию торгового объекта. После в деле появились новые эпизоды коррупции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, обвиняемый в коррупции, 15 ноября не смог обжаловать срок в СИЗО, который был продлен до года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Постановлением Центрального райсуда Челябинска в отношении Виноградова продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, всего до 11 месяцев 29 суток, то есть до 12 декабря 2024. Данное постановление обжаловано адвокатом. Челябинский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, с учетом позиции стороны обвинения, оставил меру пресечения без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В своей жалобе адвокат просил отменить решение районного суда. По мнению защитника, выводы суда были не мотивированы. Он отмечал, что его подзащитный не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать ходу расследования. Сейчас адвокаты продолжают работать над смягчением меры пресечения для Виноградова. Виноградов был задержан в декабре 2023 года. Его обвинили в получении взятки в виде беговой дорожки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. За это, как полагают следователи, градоначальник (на момент задержания Александр Виноградов был мэром Троицка) выдавал разрешение на введение в эксплуатацию торгового объекта. После в деле появились новые эпизоды коррупции.