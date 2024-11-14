14 ноября 2024

Экс-мэр Троицка Виноградов не смог обжаловать годовой срок в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения мэру Троицка Виноградову, Центральный райсуд Челябинск, виноградов александр
Александр Виноградов находится в СИЗО с момента задержания Фото:
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Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Бывший мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, обвиняемый в коррупции, 15 ноября не смог обжаловать срок в СИЗО, который был продлен до года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Постановлением Центрального райсуда Челябинска в отношении Виноградова продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, всего до 11 месяцев 29 суток, то есть до 12 декабря 2024. Данное постановление обжаловано адвокатом. Челябинский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, с учетом позиции стороны обвинения, оставил меру пресечения без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В своей жалобе адвокат просил отменить решение районного суда. По мнению защитника, выводы суда были не мотивированы. Он отмечал, что его подзащитный не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать ходу расследования. Сейчас адвокаты продолжают работать над смягчением меры пресечения для Виноградова.

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Виноградов был задержан в декабре 2023 года. Его обвинили в получении взятки в виде беговой дорожки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. За это, как полагают следователи, градоначальник (на момент задержания Александр Виноградов был мэром Троицка) выдавал разрешение на введение в эксплуатацию торгового объекта. После в деле появились новые эпизоды коррупции.

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Бывший мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, обвиняемый в коррупции, 15 ноября не смог обжаловать срок в СИЗО, который был продлен до года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Постановлением Центрального райсуда Челябинска в отношении Виноградова продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, всего до 11 месяцев 29 суток, то есть до 12 декабря 2024. Данное постановление обжаловано адвокатом. Челябинский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, с учетом позиции стороны обвинения, оставил меру пресечения без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В своей жалобе адвокат просил отменить решение районного суда. По мнению защитника, выводы суда были не мотивированы. Он отмечал, что его подзащитный не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать ходу расследования. Сейчас адвокаты продолжают работать над смягчением меры пресечения для Виноградова. Виноградов был задержан в декабре 2023 года. Его обвинили в получении взятки в виде беговой дорожки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. За это, как полагают следователи, градоначальник (на момент задержания Александр Виноградов был мэром Троицка) выдавал разрешение на введение в эксплуатацию торгового объекта. После в деле появились новые эпизоды коррупции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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