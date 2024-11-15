Расстрелянных подростков увезли в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга

Подростков, которые выжили после расстрела в Красноуральск (Свердловская область), отправили в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Для более квалифицированного обследования несовершеннолетних направили в ДГБ города Нижнего Тагила, где один был помещен в операционный блок, а его товарища госпитализировали в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга. Обоим пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь», — сказал офицер.
ЧП произошло вечером 14 ноября на территории частного дома по улице Маяковского. Парни возвращались домой с тренировки и поругались с мужчиной. Тот открыл по ним стрельбу металлической дробью. Это произошло рядом с церковью. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, говорили в региональном СКР.
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