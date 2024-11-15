Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал бойцов спецоперации РФ на Украине принять участие в образовательной программе «Время героев», которая позволяет занимать ответственные должности во власти. Видеообращение Жоги опубликовано на сайте программы.
«С 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года пройдет прием заявок на второй поток программы обучения „Время героев“. Возможность подать заявку появится у тех, кто не успел зарегистрироваться на первый поток. Тем, кто уже подал заявку ранее, не надо делать это повторно. Советую каждому из вас отбросить сомнения и попробовать свои силы», — сказал полпред.
Сейчас Жога, назначенный полпредом 2 октября, и сам обучается по программе «Время героев», которую глава государства Владимир Путин запустил для интеграции ветеранов СВО в органы управления. Наставником Жоги во «Времени героев» является руководитель администрации президента Антон Вайно.
Отбор участников второго потока программы, пройдет среди тех, кто уже подавал заявки, не завершил регистрацию или прошел дистанционное обучение. Военнослужащим предоставят дополнительные возможности тестирования, а заявка будет доступна через пункты дистанционной оценки в разных городах России. Программа включает четыре образовательных модуля, проектную деятельность и стажировки в органах власти и госкомпаниях.
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